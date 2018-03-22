СМИ: Сотрудники ФСБ РФ подрались в Грозном с полицейскими 22.03.2018, 22:31

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Конфликт случился еще в начале марта.

Сотрудники ФСБ подрались в Грозном с полицейскими, утверждает «Эхо Москвы» со ссылкой на издание «Кавказ.Реалии».

По его сведениям, это произошло в тот момент, когда стражи порядка пытались задержать силовиков за покупку алкоголя.

Инцидент произошел возле супермаркета «Лента» на окраине Грозного еще в начале марта.

Как пишет интернет-издание, сотрудники ФСБ купили алкоголь в винно-водочном отделе и попытались выехать со стоянки. На парковке их остановили местные полицейские в штатском, которые вели «негласный контроль» за тем, чтобы жители Чечни не покупали спиртное, отбирали купленное и проводили воспитательные беседы.

Командированные силовики оказали яростное сопротивление, но уже на второй день после инцидента полицейский «контроль» над «Лентой» сняли.