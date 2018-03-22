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Усэйн Болт стал футболистом

  • 22.03.2018, 22:36
Усэйн Болт

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике тренируется в составе немецкой «Боруссии».

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт тренируется в составе дортмундской «Боруссии», сообщает sport-express.ru.

Ямайский спринтер, рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 м, прибыл на тренировку команды, несмотря на холодную погоду (примерно 5 градусов).

Ранее Болт неоднократно заявлял о намерении начать футбольную карьеру после завершения легкоатлетической, а недавно намекнул на подписание контракта с футбольным клубом.


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