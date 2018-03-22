Усэйн Болт стал футболистом
- 22.03.2018, 22:36
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике тренируется в составе немецкой «Боруссии».
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт тренируется в составе дортмундской «Боруссии», сообщает sport-express.ru.
Ямайский спринтер, рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 м, прибыл на тренировку команды, несмотря на холодную погоду (примерно 5 градусов).
Ранее Болт неоднократно заявлял о намерении начать футбольную карьеру после завершения легкоатлетической, а недавно намекнул на подписание контракта с футбольным клубом.
Usain Bolt arrives to begin his two-day training with Borussia Dortmund (it's in the low 40s there) via Bild pic.twitter.com/1kPlq3ulYg— Nick Zaccardi (@nzaccardi) 22 марта 2018 г.