Усэйн Болт стал футболистом 22.03.2018, 22:36

Усэйн Болт

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике тренируется в составе немецкой «Боруссии».

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт тренируется в составе дортмундской «Боруссии», сообщает sport-express.ru.

Ямайский спринтер, рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 м, прибыл на тренировку команды, несмотря на холодную погоду (примерно 5 градусов).

Ранее Болт неоднократно заявлял о намерении начать футбольную карьеру после завершения легкоатлетической, а недавно намекнул на подписание контракта с футбольным клубом.