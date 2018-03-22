В Белом доме новая громкая отставка 2 22.03.2018, 22:50

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Главный адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд подал в отставку.

Джон Дауд, ведущий адвокат президента США Дональда Трампа по расследованию, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, уволился. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Эту информацию Politico подтвердил другой адвокат Трампа, Джей Секулов. В разговоре с Reuters Дауд подтвердил свой уход, передает РБК.

Дауд несколько раз собирался уволиться в последние месяцы и говорил о том, что Трамп игнорирует его советы, сказал один из собеседников The New York Times. В частности, Трамп настаивал на том, чтобы команда спецпрокурора допросила его в рамках расследования, что Дауд считал плохой идеей.

Еще 19 марта NYT писала, что Дональд Трамп решил изменить состав команды адвокатов, так как он хочет уволить одного из своих защитников, а другой хочет уйти сам.