Экс-президента Южной Кореи подозревают в коррупции 22.03.2018, 23:03

Ли Мён Бак

Фото: EPA / UPG

Ли Мён Бак возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы.

Суд Центрального округа Сеула в четверг, 22 марта, по запросу Генпрокуратуры Республики Корея выдал ордер на арест экс-президента страны 76-летнего Ли Мён Бака, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap, передает DW.

Следствие настаивало на данной превентивной мере, опасаясь, что в случае пребывания на свободе политик может уничтожить доказательства по делу. Наряду с Ли Мён Баком в финансовых злоупотреблениях подозреваются его родственники, бывший советник и сотрудники группы компаний Samsung Group.

Подозревается в получении взятки от разведки

Обвинение утверждает, что экс-президент получал взятки от Службы национальной разведки, а также ряда коммерческих структур. Помимо этого, Ли Мён Бак является фигурантом дела о нелегальном фонде, созданном через компанию, занимавшуюся производством автозапчастей. Обвинение полагает, что Ли Мён Бак фактически владел фондом, который собрал около 30 миллиардов вонов (порядка 20 млн евро). Номинально фонд принадлежал старшему брату экс-президента.

Теперь у Генпрокуратуры есть 20 дней, чтобы предъявить политику официальные обвинения.

Ли Мён Бак возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы. Он стал пятым лидером в истории страны, который подвергся уголовному преследованию. В настоящий момент суда дожидается и другой бывший лидер страны - Пак Кын Хе, которая занимала пост главы государства после Ли Мён Бака, с 2013 по 2017 годы, и была смещена в результате импичмента - также из-за обвинений в злоупотреблении властью и коррупции.