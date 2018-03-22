В США представили заключительный отчет по «российскому делу» 22.03.2018, 23:13

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Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США подготовил документ 22 марта.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США представил заключительный отчет по "российскому делу". Документ был опубликован 22 марта на сайте комитета, передает kasparov.ru.

"Отчет, основанный на показаниях более 70 свидетелей и более 300 тысяч собранных документов, предлагает рекомендации по усилению безопасности избирательного процесса.

Рассчитываем, что наш отчет поможет предотвратить любые попытки России или другого иностранного государства вмешаться в выборы в США в будущем",— заявил председатель комитета Девин Нуньес.

В отчете, в частности, отмечается, что "Россия стояла за кибератаками на политические институты США в 2015-2016 годах".

"Российское правительство через RT проводило негативную кампанию во время выборов президента США в 2016 году", подчеркивают авторы доклада.

Также в документе сказано, что "российская разведка использовала социальные медиа в попытке вызвать разлад в обществе и подорвать избирательный процесс".

Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривал в качестве ответа на возможное вмешательство России в выборы президента в США передачу российским сайтам и СМИ информации о счетах президента РФ Владимира Путина, подругах российских чиновников и коррупции в "Единой России".

Напомним, США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям.