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10 самых популярных клипов 2017 года белорусов на YouTube

  • 22.03.2018, 23:42

Один из клипов белорусского исполнителя набрал 37 миллионов просмотров.

После успеха клипа борисовчанина Вадима Галыгина и группы «Ленинград» «8 Сакавіка», который собрал почти 10 миллионов просмотров, tut.by решил сделать подборку и других популярных на YouTube белорусских роликов. Мы выбрали по одному самому популярному клипу (опубликованному в 2017 году) десяти широко известных музыкантов родом из Беларуси. Каким получился рейтинг — смотрите ниже.

10. «Бяжы» Naviband — 108 тысяч просмотров (12 сентября 2017)

9. «Годзе» BRUTTO — 546 тысяч просмотров (31 октября 2017)

Brutto выступит во «Дворце спорта» 21 апреля.

8. «Разбуди меня» Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» — 1,9 миллионов просмотров (8 июня 2017)

Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» выступят в Prime Hall 21 апреля.

7. «Боюсь что да» Рита Дакота — 2,8 миллиона просмотров (5 мая 2017)

6. «Антифриз» SERYOGA — 3,3 миллиона просмотров (24 апреля 2017)

Рэпер Серега выступит в гомельском ДК железнодорожников 27 апреля.

5. «Летчик» Би-2 — 4,1 миллиона просмотров (16 мая 2017)

Группа «Би-2» выступит в «Минск-Арене» уже 31 марта.

4. «Плохо танцевать» IOWA — 5,9 миллиона просмотров (28 сентября 2017)

Концерт IOWA состоится 24 мая в Prime Hall.

3. «Вылечусь» Бьянка — 10 миллионов просмотров (16 июня 2017)

2. «Монетка» ЛСП — 32 миллиона просмотров (20 мая 2017)

ЛСП выступит в Falcon Arena 7 апреля.

1. «Малый повзрослел» Макс Корж — 37 миллионов просмотров (24 февраля 2017)


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