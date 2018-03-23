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Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Макмастера

  • 23.03.2018, 7:32
Фото: Википедия

В Белом доме произошла еще одна важная кадровая замена.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Я рад сообщить, что начиная с 9 апреля Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за службу генералу Герберту Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", – написал Трамп.

16 марта Washington Post узнала о намерении Трампа уволить Макмастера, однако в Белом доме эту информацию опровергли.

Макмастер занимал должность советника Трампа по нацбезопасности с февраля 2017 года.

Ранее он служил на различных командных должностях в армии Соединенных Штатов, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.

Республиканец Болтон с 2001-го по 2005 год работал заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Был постпредом США при ООН с 2005-го по 2006 год. Политик известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику.


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