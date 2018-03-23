Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Макмастера 23.03.2018, 7:32

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В Белом доме произошла еще одна важная кадровая замена.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Я рад сообщить, что начиная с 9 апреля Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за службу генералу Герберту Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", – написал Трамп.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

16 марта Washington Post узнала о намерении Трампа уволить Макмастера, однако в Белом доме эту информацию опровергли.

Макмастер занимал должность советника Трампа по нацбезопасности с февраля 2017 года.

Ранее он служил на различных командных должностях в армии Соединенных Штатов, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.

Республиканец Болтон с 2001-го по 2005 год работал заместителем госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Был постпредом США при ООН с 2005-го по 2006 год. Политик известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику.