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Виктория Азаренко вышла в 3-й раунд турнира в Майами

  • 23.03.2018, 7:34
ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО
ФОТО: AFP

Белоруска одержала победу над 15-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 3-й раунд турнира категории "Премьер" в американском Майами, сообщает БелТА.

В матче второго круга Виктория, занимающая 186-е место в мировом рейтинге, взяла верх над 15-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

Первую партию белоруска выиграла на тай-брейке - 7:6 (7:5), а во второй при счете 2:0 в пользу Азаренко соперница не смогла продолжить игру и снялась с турнира.

Александра Саснович, у которой 46-я позиция в мировом рейтинге, уступила во втором раунде 25-й ракетке планеты россиянке Анастасии Павлюченковой - 2:6, 6:3, 2:6.

Сегодня Арине Соболенко (60) предстоит противостоять девятому номеру мирового рейтинга чешке Петре Квитовой.

В первом раунде мужского парного разряда белорус Максим Мирный и американец Райан Харрисон встретятся с бразильско-британским дуэтом Бруно Соарес / Джейми Маррей.


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