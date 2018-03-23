Дело Скрипаля: ЕС отзывает своего посла из России 23.03.2018, 7:42

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Евросоюз поддержал позицию Великобритании.

Лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера в качестве жеста поддержки Лондона после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Об этом 22 марта заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщила "Немецкая волна".

В четверг на саммите в Брюсселе премьер Великобритании Тереза Мэй рассказала лидерам ЕС, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое использовали для нападения, производилось в РФ.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС согласились с доводами британской стороны.

Представительство Европейской комиссии в России открылось в Москве в феврале 1991 года. В декабря 2009 года было преобразовано в представительство Европейского союза в РФ. Эдерер работает в столице РФ с октября 2017 года.

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.

Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.

22 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Мэй пытается убедить лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов.