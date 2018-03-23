Минчане: Пусть Дрозды уплотняют! 23.03.2018, 7:48

Фото: tut.by

Жители Северного поселка встали на защиту своих домов.

Новые автомагистрали, многоэтажки, развлекательный центр и паркинг. Неплохо. Но не для жителей частных домов, которых в лучшем случае собираются потеснить, в худшем – снести. В Заводском районе столицы состоялось очередное общественное обсуждение проекта уплотнения. Дважды жители Северного поселка отбили наступление властей на их имущество, удастся ли на этот раз? Этот вопрос задают журналисты «Белсата».

Актовый зал учреждения, где произошло общественное обсуждение плана застройки района, едва вместил возмущенных, но объединенных людей. Жители юго-восточной части Минска не согласны с уже третьей версией проекта уплотнения Северного поселка.

«На сегодня это самая уплотненная усадебная застройка. И с этим согласны даже застройщики. Поэтому мы считаем, что наш Северный поселок будет стоять, пока Дрозды не уплотнят. Потому что там у них по 10-15 соток», – говорит Татьяна Пенкрат, председатель инициативной группы Северного поселка.

Согласно проекту, на улицах Байкальская и Нестерова планируют снести 69 частных домов. Домов, которые без обещанной помощи государства строили родители нынешних жителей.

«Голодали, но строили, покупали каждую дощечку. Это целая история, история белорусского народа. А сейчас взять – и все под грейдер. Это ужасно. Повсюду человеческие судьбы, человеческая боль», – возмущается жительница Ангарского переулка Инна Крук.

На встрече присутствовали представители Минского горисполкома и администрации Заводского района. Заместитель председателя последней, Александр Степанов, не обращая внимания на общественную важность вопроса, отказался от комментария.

Присутствующий «депутат палаты представителей» два года назад на общественных слушаниях в той же проблеме поддержал жителей Северного поселка. В этом же году обратил внимание на нужды города в уплотнении и развитии инфраструктуры.

Спасут только летучие машины

«Основная цель этого проекта – сохранить по максимуму усадебную застройку. Минск не стоит на месте, вы сами видите – в часы пик по Партизанскому проспекту не выехать. Рано или поздно, мы до 30-го года… А может, и не надо будет – может, уже будут летучие автомобили, тогда и сноса этого не будет», – говорит «депутат» Валерий Курсевич.

Участники же встречи, которые могут столкнуться не с фантастической, но реальной проблемой выселения, ссылаются на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

«Конвенция гарантирует каждому гражданину страны неприкосновенность его жилья. И каждый гражданин страны должен чувствовать себя защищенным в своем жилье не только от преступников, но и от властей, выселения, сноса и так далее», – считает жительница Минска Валентина Алексеева.

По словам присутствующих чиновников, сроков сноса домов пока нет, так как проект сейчас на стадии обсуждения. Это однако не убеждает местных, которые готовы начать сбор подписей под соответствующей петицией.