Аборигены Виктор Шендерович

23.03.2018, 8:01

Виктор Шендерович

Вот мы и подошли к околице, за которой начинается русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

ДНК, говорю вам, одна на все тело; где ни поскреби, все то же самое и получится. На этот раз поскребли - в Волоколамске…

Краткая история вопроса.

На «прямой линии» с Путиным, летом прошлого года, жители Балашихи пожаловались на полигон "Кучино": воняет! Путин там же, в прямом эфире, им посочувствовал, рассказал людям, стоящим посреди вони, какие бывают японские технологии по уничтожению мусора - и пообещал помочь. И помог! Лидер ядерной державы, не кот наплакал! Закрыл свалку!

Все писают кипятком, рейтинг идет вверх.

Балашихе стало легче, хуже стало Волоколамску, потому что мусор повезли туда. Про Волоколамск же Путин ничего нее сказал.

В Волоколамске становится нечем дышать. Жители воздымают руки наверх, но Путина там в настоящий момент нет, а есть губернатор Подмосковья. Но как на грех, он назначен тем же самым Путиным, который велел закрыть «Кучино», а значит, вопрос о том, чтобы все вернуть, как было, даже не обсуждается: это было бы покушением на авторитет Путина.

Вопрос знатокам: что безопаснее для губернатора Подмосковья – покушение на авторитет Путина или чтобы сотни детей потравились на хрен? Даже не будем брать минуту на размышление, правда?

В нормальной стране граждане просто погнали бы такого губернатора вон, но – см. выше – губернатора назначил Путин, а это святое. Ну, и вообще - по кадровым вопросам жителей Волоколамска никто не спрашивает уже почти четверть века.

В нормальной стране на такой случай есть самоуправление, но в Волоколамске самоуправления давно нет: тот же Путин и закатал его под асфальт. Есть все та же «Единая Россия», из недр которой явился губернатор Воробьев, а песок, по О Генри, неважная замена овсу…

Не пойти ли в Роспотребнадзор? Пошли. И оказалось, что у Роспотребнадзора никаких претензий к качеству воздуха в Волоколамске не имеется. К боржоми имелись претензии, к норвежской семге имелись и к польским яблокам, а к воздуху, от которого люди попадают в реанимацию – претензий нет. Все в пределах нашей нормы.

А почему так, спросите вы? А потом что боржоми и семга – это были удары по врагам, а отвечать за экологический беспредел придется товарищу по партии и вертикали, а на это нужна отмашка все того же Путина, а до тех пор - дышите глубже, граждане!

По всему комплексу этих взаимосвязей, хорошо было бы пойти в Прокуратуру, но Прокуратурой руководит г-н Чайка, сын которого как раз и выигрывает чудесным образом многомиллиардные тендеры, и как раз на эту мусорную тему.

А Чайку тоже назначил Путин.

Короче, по какой дорожке ни пойди, все упирается в это священное божество на четвертом сроке. И единственное, что остается людям – это протестный выход на улицы, где, по местной традиции, их встречает ОМОН… Местную традицию эту, заметим, вернул в Россию все тот тоже бессменный благодетель.

Вот мы и подошли к околице, за которой начинается русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Начинается он – всегда! – в тупике, образованном отсутствием нормальных демократических процедур: выборов, общественного контроля, свободных СМИ, независимого парламента…

Впрочем, беспощадный еще впереди, а покамест он, по преимуществу, бессмысленный: у жителей Волоколамска, по недосмотру губернаторской охраны, появилась счастливая возможность подстеречь сукиного сына и достать его снежком, пока он бежит к своему бронированному членовозу. Они пытались прорваться сквозь охрану, чтобы ударить означенного сына по голове уже не снежком, но не получилось…

Тут самое время перевести дыхание (кто чем сможет) и осторожно заметить, что по голове жителям Волоколамска надо бить самих себя, причем уже как минимум четыре дня напролет.

Потому что не далее как 18 марта, всем населенным пунктом, они снова проголосовали за Путина. Проголосовали именно за то, чтобы их детям было нечем дышать, - теперь уже и в прямом смысле.

Вот только связи между этими явлениями они не видят, а объяснить эту нехитрую логистику им – не то чтобы некому, но кто ж позволит?

Теперь волоколамцы, поиграв в снежки и охолонув, ждут, затаив дыхание, когда, весь в белом, к ним выйдет все тот же их пожизненный правитель, «натруженным указательным» укажет на того, кого назначит крайним, и пойдет дышать дальше – своим свежим воздухом и подросшим рейтингом. Дурное дело нехитрое.

Кстати, о дурном и нехитром деле. Я уже рассказывал когда-то... Полвека назад, где-то посреди Австралии, было найдено племя, которое не видело связи между половым актом и деторождением. Вот такие простые ребята, представляете? До сих пор каждый раз, поочередно, возбуждаются и удивляются, возбуждаются и удивляются…

Наш коллективный волоколамск, похоже, происходит из той части Австралии. Сначала, на светлый праздник волеизъявления, суем в щель чего ни попадя, а потом хватаемся за голову в ужасе: ой, а чего это у нас родилось…

Виктор Шендерович, «Фейсбук»