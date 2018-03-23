Белорусы отметили юбилей БНР в парламенте Великобритании 1 23.03.2018, 8:12

С британскими парламентариями встретились Станислав Шушкевич и Ивонка Сурвилла.

Столетие создания БНР с достоинством отмечают белорусы по всему миру. Представители диаспоры, белорусские политические деятели и британские дипломаты, а также представители организаций, интересующихся нашей культурой, – всего более 70 человек. Торжественное мероприятие накануне юбилея состоялось в парламенте Великобритании, сообщает «Белсат».

В Лондоне британские депутаты встретились с делегацией белорусов. Среди них – председатель Рады БНР в изгнании Ивонка Сурвилла и первый глава независимой Беларуси, бывший председатель Верховного Совета, Станислав Шушкевич.

«Двадцать лет назад также отмечали этот праздник в парламенте. Глядя на эту традицию, которую продолжает наше сообщество, мы постарались организовать его на победно высоком уровне в Парламенте сейчас, на столетний юбилей», – говорит Николай Пачкаев из Объединения белорусов в Великобритании.

Белорусы в Великобритании

В Великобритании живут около пяти тысяч белорусов. Первое сообщество диаспоры было образовано в 1946-ом году, когда большое количество белорусов оказалось на этой земле после Второй мировой войны.

«Это очень важное событие в нашей жизни – 100 лет от создания независимого белорусского государства – Белорусской народной республики. И также 100 лет борьбы за реализацию идеалов, записанных в документах БНР», – говорит председатель Рады БНР в изгнании Ивонка Сурвилла.

Стоять на почве идеалов, заложенных 25-го марта 1918-го года, Рада БНР в изгнании стремится и сегодня.

«Это сто лет, и это самое старое правительство в изгнании. И казалось бы, это анахронизм, но это не так, потому что нам нужно, чтобы где-то белорусы сохраняли демократичность, подход правильный к правам человека, к чему пришла Европа, и к чему пришла Польша», – считает первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.