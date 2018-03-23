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Китай подготовил ответ на новые пошлины США

  • 23.03.2018, 8:42
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Список включает 128 импортируемых из США товаров.

Министерство коммерции Китая в пятницу, 23 марта, опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве ответных мер на введенные американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что список облагаемых налогами товаров, по статистике 2017 года, принес США три миллиарда долларов.

На первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, орехов, женьшеня, бесшовных стальных труб и некоторой другой продукции. Всего в список входит 120 наименований, импорт которых в 2017 году достиг 977 миллионов долларов.

На втором этапе на 25% могут вырасти пошлины на импорт восьми видов товаров, в том числе свинины, продуктов из нее, переработанного алюминия, импорт в Китай которых принес США 1,992 миллиарда долларов.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, согласно которому импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, а алюминий − в 10%.

22 марта американский лидер подписал документ, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список китайских товаров, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к китайской стороне в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.


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