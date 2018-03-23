Сага о капитализме: как белоруска уехала в Польшу и устроилась в Volvo 7 23.03.2018, 8:55

4,768

Минчанка сравнила жизнь и работу во Вроцлаве и родном городе.

Белорусская бричка катила в сторону границы. Мы спорили под гнусное гоп-цаца на RMF FM, какой город в Польше лучше: Краков или Вроцлав? И там старина, и здесь узкие улочки. Одра против Вислы, 300 мостов против Вавеля. У одних смог, у других гномы. Героиня этого текста получила приглашение из столицы Силезии, рванула во Вроцлав из Минска, устроилась на работу в хорошую компанию и пока не сомневается: самый-самый город — это тот, в котором каждый день в кайф.

Издание onliner.by опубликовало рассказ нашей землячки о плюсах жизни в капитализме:

«За бортом был легкий плюс. Зубы стучали степ. Февральский Вроцлав — пристанище продрогших людей, закутавшихся в шарфы. В плотные вязаные шарфы, из-под которых блестят глаза. Четкая геометрия церквей на фоне потухшего неба простреливается фотоаппаратами редких туристов. А вот кто-то на велике полетел на работу. Точно не Полина, ей пока ездить холодно.

Одра и ее притоки сформировали облик этого города, в котором очень много воды. Утром в несезон «польская Венеция» полна тумана и тишины. Как по мне, это лучшее время, чтобы приехать сюда. Побродить по Тумскому острову, пугнуть голубей на рыночной площади. Это будет маленькое приключение. Бывают большие.

Volvo, дедлайны, язык

Вечером на флажке недели мы сидим с экс-минчанкой в «МакДональдсе» местного ТЦ и обсуждаем закрытые для торговли польские воскресенья. Моя голова в минских хлопотах и отечественных представлениях о труде и работе, поэтому говорю: ну бред же! Полина здесь уже достаточно долго, ее мозги работают по-другому. Года хватило, чтобы понять высочайшую ценность понятия free time. Поэтому история о том, чтобы не тратить день на шопинг, а тратить его на семью, не кажется ей таким уж сумасшествием.

Любопытная штука: те, кто уезжает в Польшу или любые другие страны из Беларуси не в поисках денег, а в поисках себя, этот контраст в мировосприятии улавливают (и ценят) сразу.

Полина — из сферы IT. Работала в Минске в EPAM. Здесь она за тем, чтобы понять, как еще можно применить себя в этом мире.

— В Минске я жила с родителями. Ни мужа, ни детей не было. Почему бы не поехать в другую страну? Такое большое приключение.

В этой схеме переезда редко случаются интересности. Прислали приглашение, приехала по трехмесячной трудовой визе, подала документы на ВНЖ. Особенность Вроцлава — дикая (даже по сравнению с другими польскими городами) очередь.

— Реально тяжело. Многие из тех, кто приезжает во Вроцлав, подают документы в других городах. Просто тьма украинцев. Карту побыта люди ждут год. С записью мне помогла компания. Но вообще, повезло. Какой-то, как говорят друзья, локальный рекорд. Документ сделали за три месяца.

Полина приехала в уважаемую компанию под названием Volvo. Там имеется IT-департамент. Полина — бизнес-аналитик.

— Во Вроцлаве большое представительство Volvo. Есть фабрика, где делают автобусы. Выпускают с конвейера по три штуки в день. Имеются офисы. Ну и наш айтишный отдел. Я работаю с грузовиками: автоматизация, воркшопы, заказ запчастей, всякие логистические проекты.

EPAM — это было чистое IT. Volvo зарабатывает на машинах, тракторах, грузовиках, а IT — это что-то вспомогательное. В этом контраст. Тут не такие жесткие дедлайны, все более спокойно и размеренно. И ты сам становишься спокойным. О каких-то встречах люди договариваются чуть ли не за месяц. Не будет такого, что «нужно было сделать вчера». Или «умри, но сделай». Это здорово на самом деле.

Я попала на проект, где менеджеры в основном иностранцы: люди из Англии, Швеции. Поэтому митинги — на английском, документы — на английском, коммуникация — на английском. Острой необходимости в польском нет. Мой польский оставляет желать лучшего. Это плохо. Хорошо, что никаких проблем с адаптацией не было.

Что делать, когда работа заканчивается в 15:30

Восемь часов рабочего дня и ни минутой больше — нормальная капиталистическая ценность, которую в мире недостроенного социализма воспринимают подозрительно. Не дорабатываешь, гад, — надо тебя гнать. Рабочий день с 7:30 до 15:30 — та данность, которая существует и в Беларуси (наверное), но в Польше в сфере офисной жизни распространена гораздо шире. А дальше живи своей жизнью.

— В Минске я уходила рано утром и приходила поздно вечером. Какое-то колоссальное количество времени тратила на дорогу до работы и назад. А когда, вообще, жить? И вот здесь в три с копейками ты можешь быть свободен, если встал пораньше. Идешь в магазин, в кафе с друзьями, потом в тренажерку, потом гуляешь, готовишь, стираешь — а день все еще не закончился. Шок!

Полина коротко рассказывает о других контрастах (вы о них и сами прекрасно знаете).

— По ценам — однозначно приятнее. Отвыкла переводить все в доллары, живу в мире злотых — это комфортно. Классно, что много вариантов для отдыха. Хочешь покататься на лыжах — поехал на выходные в Чехию. Даже ближе, чем до Варшавы. Три часа — и ты уже в настоящих горах. Да, белоруса уже не удивишь возможностью путешествовать, Вильнюс ведь под боком. Но все упирается во время. Здесь его больше.

Кухня очень близка к нашей, но порции в общепите честные. Влюбилась в местные крем-супы. Какие-то вещи, впрочем, осознаешь, только лишившись их. Вот, например, никогда не понимала людей, которые хвалят белорусскую молочку. Творог как творог, сметана как сметана. Приехала сюда. Та же сметана. Может, не такая густая. Потом снова в Минске беру — боже мой, какая она вкусная! Курица в Польше какая-то искусственная. Ну или мне не везет. Вот и все минусы…

Вроцлав нравится мне тем, что он очень компактный, но при этом не захолустный. Есть куча торговых центров, отличный аквапарк, батутная арена, открыли IMAX. Кстати, все фильмы здесь крутят на языке оригинала с субтитрами и очень удивляются, когда я рассказываю, что у нас все переводят на русский. Зачем? Ночная жизнь тоже есть, хотя я как-то пока не втянулась. Пошли мы с ребятами по клубам. На улице Ruska, недалеко от рынка, их множество. Заходили из любопытства туда, где бесплатный вход. На танцполе десятиклассники, музыка — год этак 2008-й. Возможно, там, где за вход берут 50 злотых, нормально. Но не факт.

Поляки тотально в ЗОЖе, в тренажерках. Нравится, что в залах делают детские комнаты. Родители приходят, оставляют детей, занимаются. Если ты работаешь в большой компании, можно получить карту «мультиспорт», по которой ходишь без доплат или с хорошей скидкой и в зал, и в бассейн, и в аквапарк. Каждый месяц из зарплаты за эту карту вычитают определенную сумму: у нас — около 100 злотых, а в IBM — вроде бы 20.

Жилье, транспорт, тачка

ТЦ закрылся, выходим в ночь. Вроцлав в огнях. Экс-Бреслау, разрушенный во время войны и бережно восстановленный после, засыпает рано. Полина говорит о жилье — важном вопросе для любого эмигранта.

— С жильем вышло так. Вроцлав — город небольшой. Знакомые говорили: не парься, будет дешево. Оказалось, что не очень. Опять повезло, пока плачу за комнату 800 злотых в месяц (около $240. — Прим. Onliner.by), включая «коммуналку». А сейчас такой вариант, наверное, 1100 злотых может потянуть. Квартиры стартуют от 2500 злотых. Знакомые поляки предпочитают не снимать жилье, а берут кредит и покупают. От 3 до 5% — это по карману. И дальше платишь 1500 злотых в месяц, но живешь в своей квартире. Выгода очевидна.

Комнату я снимаю потому, что живу одна. 20 «квадратов» — очень даже хватает. Здание довоенной постройки. Имеется маленький садик, где летом мы готовим шашлыки. Есть гараж, куда можно поставить велик и не таскать его по лестнице. До речки пять минут ходьбы. А там или гуляй тихо, или бегай. В общем, красота.

Машины пока нет. Обычно шучу, что виртуальная машина запчастями разбросана по миру. Съездила в отпуск в Австралию. В Непале была. В Англии. По Польше путешествовала. Мне не жалко тратить деньги на впечатления.

Но в этом городе можно и без авто. До работы мне 30 минут на автобусе и 20 минут на велосипеде. Ехать вдоль реки. Так и езжу на велике, пока тепло. У офиса парковка, душ, комната, чтобы переодеться. Тут многие используют велосипеды круглый год.

Традиционно говорим о том, кто круче в техножизни. У нас IT-страна, у них есть приятные мелочи.

— Очень крутое приложение — Jakdojade. С удовольствием пользуюсь. Легко подбирает транспорт во всех городах страны. В Минске мне такого не хватает. Возможность купить в автобусе билет, оплатив карточкой, пополнить проездной в автомате на остановке — отличная тема. Как и кассы самообслуживания в магазинах. Их все больше. Очень удобно, что можно переводить деньги на карточку любого банка без комиссии. Банальные, казалось бы, вещи, к которым быстро привыкаешь.

Гномы, мужчины и вечеринки без закуски

Дело было в начале восьмидесятых. Молодые поляки боролись с призраками и признаками коммунизма. Сражались лозунгами и граффити, а лозунги старательно закрашивали коммунальные службы. Подпольная группа называла себя Оранжевой альтернативой. И вот поверх клякс из коммунальной краски активисты стали рисовать гномов. Почему? Есть мнение, что первый гном появился именно в Силезии, а потом много гномов сформировали известную партию.

В историческом контексте восьмидесятых гном выступал символом абсурдности и троллинга. И вскоре попал на знамена протеста. В 1987-м люди вышли на улицы города в оранжевых колпаках, что впоследствии назвали «первой демонстрацией гномов». Вскоре коммунизм исчез из этого мира, а в начале нового века в центре Вроцлава был смонтирован памятник Оранжевой альтернативе в виде бронзового труженика рудников.

И началось. В разных частях города стали появляться гномы большие и маленькие, в различных образах, и вскоре это стало главнейшей туристической достопримечательностью. У вроцлавских гномов, коих сейчас несколько сотен, имеется собственный сайт. Там публикуют новости о каждой новой скульптуре. Приложена подробная карта. В магазинах продают лупы, чтобы процесс поиска выглядел занимательнее. В общем, поляки веселятся как могут. В этом они мастера.

— Вроцлав, как бывший немецкий город, космополитичен, — говорит Полина. — Здесь очень много приезжих. На русскую речь реагируют спокойно. Украинцам, наверное, тяжелее. Знаю, что им сейчас даже жилье снять не очень просто. Владельцы квартир смотрят косо: «Из Украины? Уже сдано…» В целом все, кто желает переехать, должны понимать: для местных ты все равно будешь чужим. Здесь очень сложно найти друзей. Мои друзья — коллеги из Казахстана, Азербайджана. Не поляки. А настоящие друзья — в Минске.

— Наивно обобщать, но польские мужчины чем-то отличаются от белорусских?

— Мне кажется, что они вообще нерешительные, — смеется Полина. — Польки рассказывают, что тут больше девушки проявляют инициативу, приглашают на свидания. Как правило, каждый платит сам за себя. В остальном все, как у нас. Уступить место в автобусе девушке могут. Подержать дверь — тоже. Пальто подавать не принято. Здороваются за руку, без фанатизма.

Что меня чуть-чуть удивило: когда идешь здесь с компанией «на пиво», то закуску люди заказывать не будут. Пиво, потом водка — и все, разошлись. Тем, кто говорит, что русские и белорусы много пьют, советую съездить в Польшу.

Пока у нее все красиво, есть командировки, эмоции и то самое ощущение новизны первых эмигрантских лет. Что будет потом, то будет потом.

— Люди переезжают из страны в страну. Знаю, что есть ребята, которые во Вроцлав из Бразилии прилетели. Вот такие чудаки. И даже из Лондона. Спрашиваю: «Вы что, с ума сошли? Где Лондон, а где Вроцлав». Отвечают: «А здесь спокойнее». Ну и про «Брексит» добавляют. Потом уедут, наверное, куда-то еще, когда надоест. Это нормально.