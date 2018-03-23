«Решил убрать три нуля»: правитель готовит деноминацию 1 23.03.2018, 9:20

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В Венесуэле начнется замена старых боливаров на новые.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал деноминацию национальной валюты – боливара. Пресс-конференцию лидера республики 22 марта транслировал телеканал Globovision.

«Я принял решение подписать, объявить и активировать с понедельника, 4 июня, необходимую для венесуэльской экономики валютную деноминацию. Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся в обороте купюры и ввести в обращение новые, чтобы гарантировать людям Венесуэлы их коммерческую и экономическую деятельность», – сказал Мадуро.

В обороте появятся новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением генерала Симона Боливара. Также после долгого перерыва в Венесуэле снова начнут использовать монеты.

Такими мерами Мадуро надеется укрепить экономику южноамериканской страны, которая в последние годы переживает острый кризис. По данным Bloomberg, сейчас $1 можно обменять на 43 925 боливаров.