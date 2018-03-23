Водитель: Кто-то вагонами ворует – и ничего, а ты подвез человека – и попал 26 23.03.2018, 9:29

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ФОТО НОСИТ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

Чем чреваты поездки в складчину и что делать, если позвонили из налоговой.

Когда в одном месте закрывается дверь, в другом - открывается окно. В Беларуси эта аллегория применима для многих сфер жизнедеятельности. Нашим людям часто приходится искать "обходные пути" во многих вопросах, и иногда даже складывается ощущение, что именно благодаря умению их находить поддерживается некий приемлемый уровень жизни, пишет abw.by:

"Очередным поводом для открытия окна в другом месте послужила история с частными маршрутками. Идея "отрегулировать" эту сферу и загнать всех на автовокзалы встретила неожиданное сопротивление, причем не только со стороны владельцев бизнеса по частному извозу. Возвращаться к былому, как выяснилось, не хотят и сами пассажиры.

Не дожидаясь, чем закончится противостояние частных маршруток и государства, некоторые освоили "коллективные поездки". Нельзя сказать, что для белорусов это новый способ передвижения, но благодаря специальным приложениям искать попутчиков, чтобы разделить с ними расходы на топливо, сегодня стало гораздо проще. Но то, что давно и успешно работает во многих странах, в нашей однозначно расценивается как незаконное осуществление предпринимательской деятельности. И те же приложения стали инструментом для налоговой.

А недавно мы узнали историю студента из Дрогичина, которой он решил поделиться в назидание тем, кто пренебрегает осторожностью и уверен, что если нет цели заработать, то и "состава преступления" быть не может.

"Я езжу из Дрогичина в Брест. Раньше брал знакомых, которые давали деньги на бензин. До Бреста на поезде ехать два с половиной часа, по расстоянию это 100 километров, а на машине за час и 10 минут можно доехать легко. Но не всегда со знакомыми у нас сходились графики, поэтому один человек посоветовал мне зарегистрироваться на BeepCar, что я и сделал в конце февраля. Когда разместил информацию о том, что еду из Бреста, позвонил молодой человек, забронировал два места. Цена вопроса - 4 рубля с человека. Мне бы насторожиться, что у этого человека нет рейтинга, но я подумал: может, как и я, новичок.

Договорились о месте встречи. Парням было на вид лет по 25, я подумал, что они тоже студенты. Сели сзади, вели непринужденную беседу на отвлеченные темы. Я сначала подумал, что они братья, потому что один из них позвонил по телефону, сказал "папе", что они уже выехали.

Из Бреста мы успели отъехать километров десять, как возле бывшего пропускного пункта меня без видимых на то причин остановил наряд ГАИ. Инспектор стал проверять мои документы, и тут один из парней вышел из машины, а второй в это время показал свое удостоверение.

Потом стали что-то писать, оформлять и вроде как оправдывались, дескать, ничего личного, работа такая. Я спросил, что меня ждет. Ответ - на первый раз предупреждение, но нужно будет оплатить какой-то единый налог 80 рублей. Около получаса все оформляли, писали от моего имени объяснительную, сказали, что будут просматривать мою страницу и что следующий раз уже выпишут штраф, а налог увеличится в пять раз. Я, конечно, свою страничку удалил. А потом на брестском сайте прочитал, что не я единственный попал под раздачу.

Конечно, обидно. Кто-то вагонами ворует - и ничего, а ты подвез человека - и уже преступник".

В качестве подтверждения того, что налоговая всерьез взялась за "коллективные поездки", в редакцию прислали протокол из Кобрина.

Так называемый контрольный заказ - не единственный метод работы налоговой. Люди пишут о том, что по телефонам, указанным на тех же сервисах по поиску попутчиков, "подозреваемых" вызывают в инспекцию якобы для беседы. В комментариях к материалу на эту тему пользователи советовали на такие беседы просто не ходить.

Наш источник в налоговых органах в частной беседе сообщил, что само по себе намерение взять попутчика не образует состава административного правонарушения, но когда в деле замешаны деньги, это расценивается как нарушение ст.22 Гражданского кодекса Республики Беларусь и декрета №1. Налоговая однозначно трактует это как предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, а полученные денежные средства - как доход от такой деятельности. И контрольный заказ, в процессе которого переходит непосредственная передача денег, является способом доказать это".