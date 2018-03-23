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Вставай, диваном заклейменный!

  • Алексей Мельников
  • 23.03.2018, 9:34
  • 1,444
Алексей Мельников

Не смогли на «выборах» – идите на митинги.

Мусорный ветер Волоколамска дует по российской прессе.

Что он доносит вместе с запахами помойки?

Обрывки листов с голосованием жителей Волоколамска 18 марта.

Вот они, в изображении безжалостного Телеграм-канала СерпомПо:

«70,27% — результат, полученный Путиным в Волоколамском районе. … (от 44% избирателей принявших участие в выборах в Волоколамском районе — А.М.). То есть, 4 дня назад волоколамцы голосовали за Путина, а теперь они митингуют против его назначенца Воробьева. … Так и хочется спросить, дорогие граждане, а что проблема свалки у вас вчера возникла? …»

И правда. Но можно задать ещё несколько вопросов. За что же вы, граждане, голосовали? За продолжение вони в родном городе при нынешнем Президенте и его областном назначенце? За деньги на русское «Фву» — чудо-оружие вместо денег на переработку мусора и закрытие свалки? Что с вами происходит, люди? Почему вы своим прямым жизненным интересам предпочитаете телевизионный мусор, которым забивают ваши головы?

Но есть ещё одна цифра — на выборы 18 марта в Волоколамском районе не явилось 56% граждан. Вонь со свалки обволакивала их не в ходячем, голосующем за Путина-Воробьева, а в лежачем состоянии – они вдыхали её (некоторые протестно, по-бойкотски), не имея сил подняться и пойти голосовать за Г.А. Явлинского, т.е. за закрытие свалок и нормальные условия жизни.

Теперь митингуете, подарив 4 дня назад власть над собой всё тем же – тем, кто тратит ваши деньги на войны, а не на ваши нужды.

Не смогли на выборах – идите на митинги. Требуйте достойных условий жизни. Вставайте с дивана.

Алексей Мельников livejournal.com


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