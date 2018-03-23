В Витебске заканчивается бензин 13 23.03.2018, 9:50

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Возможны перебои в движении городских автобусов.

В витебском автопарке №1 заканчивается топливо. 23 марта возможны перебои на автобусных маршрутах. Объявление об этом появилось на официальном сайте предприятия.

"В связи с трудным материальным положением на предприятии, что привело к невозможности заправить топливом автобусы, в движении городского регулярного транспорта возможны перебои. Администрация филиала "Автобусный парк №1 г.Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс" приносит извинения за неудобства", — говорится в сообщении.

На городских интернет-форумах, как пишут "Народные новости Витебска", пользователи подтверждают, что автопарк остался без дизтоплива. По их словам, 22 марта автобусы вырабатывают топливо в баках и уходят с линии.

Кстати, в областном центре ряд районов имеют только автобусные маршруты. Например, это новый район Билево, куда так и не провели троллейбусную сеть. До таких предприятий, как мясокомбинат и молокозавод, также можно добраться только на автобусе или личном авто.