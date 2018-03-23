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Мэй: Эксперты определили вещество, которым отравили Скрипаля

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  • 23.03.2018, 9:56
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Тереза Мэй
Фото: AP

Тереза Мэй довела эту информацию до канцлера Германии и президента Франции.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявила, что ученые лаборатории в Портон-Даун идентифицировали вещество, которым был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

По словам Мэй, эксперты подтвердили, что для отравления использовалось химическое вещество из группы «Новичок», сообщает «Интерфакс».

Она также отметила, что в Великобритании уверены в том, что «Россия ранее производила это вещество».

Лидеры трех стран подчеркнули, что ответственность за отравление Скрипаля и его дочери несет Россия.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.

К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет «несколько месяцев».


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