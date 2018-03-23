Чтобы знали и помнили 1 Константин Скуратович, «Белрынок»

23.03.2018, 9:59

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А вместе с памятью придет и гордость.

Знакомая женщина выехала в Германию, устроилась нянькой-гувернанткой, чтобы поправить бюджет, который пришел в упадок на процветающей Родине. И присылает письмо, что немцы — законченные шовинисты. Они утверждают, что без них и Гагарин в космос не полетел бы.

Полетел, не полетел, но то, что без немецких ракетчиков, которые создали ракеты для нанесения ударов по Лондону, не обошлись ни в США, ни в СССР, это так. Есть в этом деле не столько косвенная, сколько прямая причинно-следственная связь.

А главная и конечная причина в том, что Германия проиграла войну, и победители взяли у нее все из техники и технологий, что побежденные не смогли утаить от завоевателей.

И нас так учили в школе, что об этом историческом факте мы ничего не знали. Зато все знали о Гагарине, о передовой советской науке и космонавтике, и гордились тем, что со спутником и пилотируемым космическим аппаратом американцев обогнали.

А Германию от этих ракетных дел отстранили, и советские школьники даже подумать не могли, что некогда Германия занималась прикладным космосом в военных целях. Но сами немцы, оказалось, об этом помнили и досадовали, что их заслуги перед человечеством никем не признаются.

Есть история классов, наций, национальностей, государств, есть история цивилизаций, культур, есть история науки и техники. Например, задолго до роспуска СССР будущие лидеры новых независимых стран признавали высокие качества немецкой техники. В частности автомобилей, из которых первенствовали «фольксваген» и «мерседес». Тот из соотечественников, кто покупал пусть и подержанный «мерседес», поднимался на несколько ступенек вверх по социальной лестнице над соотечественниками. Становился персоной VIP.

В начале 90-х едва ли не любому высокому чиновнику на постсоветскому пространству хотелось иметь такое авто, желательно — новое, желательно — в подарок. И гордились, разжившись таковым.

Разумеется, немцы тоже гордились своей техникой. Они вообще себя презентовали на международной арене как лучшее в мире рабочее место, на котором производят лучшую в мире технику. Недаром ведь страна стала главным мировым экспортером промышленной продукции. Надо бы поинтересоваться этими вопросами у немцев, которые, по мнению руководителя белорусского государства, изложенному на встрече с творческой молодежью, уже не гордятся тем, что «во время Гитлера были построены шикарные автобаны, что они создали мощнейшую экономику…».

Представляется, что никакой загадки в этом деле нет. Как и все остальные люди, немцы и тогда, и теперь понимают, что хорошим машинам нужны хорошие дороги. Они удивляются, что в других странах нет ни хороших машин, ни дорог. Что касается экономики, то во времена третьего рейха она была мощной благодаря полному подчинению задачам государства. Но она была в этом отношении даже менее мощной, нежели советская экономика.

Как нас учили в школе, советская экономика перещеголяла все экономики мира, и в этом состояла его главное преимущество над остальным миром. Вот теперь нет советской экономики, но она повторилась в более мелких экономиках постсоветских государств. Они в общем больше деградируют, чем развиваются. Наша, например, экономика много лет пытается подняться на уровень в 500 долларов СЗП, но не получается.

Риторический вопрос — гордимся ли мы достижением советской экономики, которая не строила ни хороших дорог, ни хороших автомобилей? Ведь на самом деле она строила коммунизм для себя и для всего мира. А разве его построишь плохими машинами на плохих дорогах?

Все эти резоны, предъявленные руководителем государства творческой молодежи, сводятся к тому, что они не должны переоценивать исторической значение Белорусской Народной Республики. Де мол, отцы-основатели БНР пытались создать независимую страну, но не знали, как это сделать. Поэтому «от одного сапога с востока побежали на запад под сапог кайзера». Хороший сценарий эпизода для комикса на тему мировой войны. Вопреки лидерам стран-участниц, это бойня затянулась и стала всех чрезмерно напрягать. В первую очередь, Австро-Венгрию и Россию, лоскутные империи, причем Российская империя по всеобщему мнению превратилась в настоящую «тюрьму народов». Австро-Венгрия стала задыхаться первой, а Россия продемонстрировала всем отчаянное желание не воевать и не побеждать в войне. Поэтому все стали ходить «к кайзеру за независимость», включая Россию. Ленин был не первым, но главным ходоком.

Остальных было намного больше. Как позже посетителей в его мавзолей. И беда в том, что Беларусь, по кайзеровским представлениям о политической целесообразности, не посчитали нужным наделить государственностью. А первым и самым основным продавцом России стали большевики. Хотя, надо признать, что Ленин и Троцкий угадали с победителями, ожидая, что немцы уйдут и все им останется. А там, даст Бог, дело дойдет до мировой революции, и советская власть установится во всем мире.

Какие тут границы и независимости? Подгребали всех к советскому раю.

Глупо даже думать о возможных вариантах для выбора.

С высоты своего поста правитель белорусского государства по-отечески посетовал по поводу неудачному опыта своих предшественников: «Хорошая эта страница в истории? Наверное, не совсем». Поэтому помнить ее надо, гордиться — нет.

В истории бывает, когда неблагодарные потомки, вставшие на плечи своих предшественников, заблуждаются насчет своего роста.

Но ведь главное, чтобы потомки знали и помнили. А вместе с памятью придет и гордость.

Константин Скуратович, «Белрынок»