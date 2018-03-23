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Россельхознадзор: Беларусь остановила работу подлежащего проверке предприятия

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  • 23.03.2018, 10:23
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Инспекторов не пустили на «Оршанский молочный комбинат».

После начала в Беларуси инспекционной кампании Россельхознадзора белорусская сторона сообщила о невозможности посещения ранее заявленного предприятия, ПУП «Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский», проинформировав о приостановке деятельности этого предприятия. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

«Со своей стороны Россельхознадзор не возражает против исключения из программы инспекции указанного предприятия, но считает необходимым ввести с 22 марта 2018 года временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции предприятия ПУП «Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский» до проведения его инспекции специалистами Россельхознадзора», — говорится в сообщении.

В продукции закрытого цеха лаборатории Россельхознадзора трижды в этом году выявляли антибактериальные препараты: сульфаметазин (предназначен для лечения гайморита, пневмонии, рожи и т.п.), а также альбендазола сульфон и альбендазола сульфоксид (предназначены для лечения от паразитов).

В нынешнем году Беларуси грозил полный запрет на экспорт молочного сырья. Однако сроки введения запрета несколько раз переносились, и в итоге Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС «Меркурий», а также провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции в Россию, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны. Такие проверки начаты 19 марта 2018 г.


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