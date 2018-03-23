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«Левый реванш»: какой может быть новая коалиция в Чехии

  • Борис Зайцев, «Европейская правда»
  • 23.03.2018, 10:30

В стране до сих пор не сформировано правительство большинства.

С последних парламентских выборов в Чехии прошло пять месяцев, но правительства, которое пользовалось бы доверием парламента, до сих пор нет.

Победитель выборов – политическое движение ANO – получил почти 30% голосов и победил во всех избирательных округах. Его основателю, второму богатейшему человеку Чехии Андрею Бабишу удалось создать всеобъемлющую партию, собирающую избирателей среди разных социальных и идеологических групп.

Когда ANO впервые принял участие в выборах в 2013 году, то благодаря риторике о снижении налогов движению удалось заручиться поддержкой электората правоцентристских партий и занять второе место. Движение ANO вошло в коалицию с социал-демократами и христианскими демократами, а Бабиш стал вице-премьером и министром финансов.

За четыре года непростого сотрудничества ANO удалось переиграть социал-демократов. Бабиш мастерски использовал благоприятную экономическую ситуацию и успехи правительства в улучшении социального обеспечения в пользу собственного политического движения. На прошлогодних выборах ANO забрал под свое крыло большую долю левоцентристских избирателей от социал-демократов.

Бабиш праздновал победу, но его преследовали неприятности из собственного прошлого.

Благодаря обнародованным документам Службы государственной безопасности Чехословакии стало известно, что Бабиш явно был агентом коммунистической спецслужбы. В то же время проходило расследование незаконного получения связанной с холдингом Бабиша фирмой пятидесятимиллионных дотации ЕС на строительство рекреационного центра. Новый созыв парламента даже снял с Бабиша депутатскую неприкосновенность для продолжения следствия.

Президентский альянс

Учитывая эти сложности, Бабишу пригодилось прагматичное сотрудничество с президентом Милошем Земаном. Президент пообещал победителю выборов Бабишу бесчисленное количество попыток на формирование правительства.

Поскольку переговоры о новом правительстве переплелись во времени с президентской кампанией, то для Земана кооперация с Бабишем тоже стала очень важной. ANO не выдвигал на выборы своего кандидата, чтобы не размывать голоса электората Земана, а Бабиш выразил президенту публичную поддержку.

В середине декабря президент Земан одобрил сформированное ANO правительство. Однако правительство меньшинства – а именно этот сценарий казался Бабишу приоритетным – должно было договориться с другими партиями: о вхождении в коалицию или по крайней мере о неголосовании за вотум недоверия правительству.

Впрочем, эти переговоры долгое время были довольно вялыми. Правоцентристские партии отказались поддержать правительство ANO через уголовное расследование в отношении Бабиша. Социал-демократы выжидали после поражения на выборах. Коммунисты и антимигрантская "Свобода и прямая демократия" (SPD) не увидели для себя гарантий и выгоды.

Поэтому в январе правительство не смогло завоевать доверие Палаты депутатов и подало в отставку.

Андрей Бабиш и Милош Земан

Во второй раз ANO пришлось вести переговоры серьезнее. Бабиш, который заявил о намерении "управлять государством как фирмой" и выражал недовольство постоянными переговорами трех коалиционных партнеров в предыдущем правительстве, в идеале хотел договориться с одной партией с достаточной по численности фракцией. Однако Гражданская демократическая партия и Чешская пиратская партия, занявшие на выборах второе и третье места, отказались вступать в коалицию с движением Бабиша.

При этом к коалиционным переговорам стремились евроскептики – коммунисты и "Свобода и прямая демократия".

Общим требованием обеих партий стало принятие закона о всеобщем референдуме с возможностью вынесения на голосование вопросов внешней политики. Тогда SPD получила бы правовые возможности для организации референдума о членстве Чехии в ЕС, коммунисты – относительно членства Чехии в НАТО. Впрочем, в ANO к открытому сотрудничеству с евроскептиками не стремились и на их условия не согласились.

На партийном голосовании большинство членов движения ANO выступила за коалицию с социал-демократами. Социал-демократы после парламентских выборов оказались в сомнительном положении.

Во-первых, за четыре года во власти они потеряли почти 650 тысяч голосов избирателей и 35 мандатов в Палате депутатов. Во-вторых, провал на выборах усилил разногласия внутри партии. Завершение эры социал-демократического премьера Богуслава Соботки означало поражение "модернизаторского" направления чешской социальной демократии.

"Старые" социал-демократы, желавшие сотрудничества с Бабишем и Земаном, вернули себе силу, но накануне партийного съезда 18 февраля борьба между ними за пост лидера партии усилилась. Победителем вышел Ян Гамачек, который в предыдущем созыве был председателем Палаты депутатов.

В середине марта Андрей Бабиш заявил, что в дальнейшем будет вести переговоры о создании правительства с социал-демократами. Хотя для последних сосуществование в предыдущем правительстве с ANO закончилось досадным провалом на выборах, новое руководство социал-демократов решило, что пребывание в оппозиции среди правоцентристских партий повредит им еще больше.

Сейчас коалиционные переговоры – в самом разгаре.

ANO предлагает социал-демократам четыре министерских портфеля из 15, но социал-демократы рассчитывают на пять. Они также стремятся возглавить по крайней мере одно из министерств, где руководство политика из ANO потенциально представляет "конфликт интересов" в связи с расследованием против Бабиша, то есть министерство внутренних дел, юстиции или финансов.

Коалиционному партнеру ANO предлагает Министерство обороны, но социал-демократы от этого не в восторге, потому что не смогут реализовывать там свою программу. В то же время ANO и социал-демократы не только дискутируют о распределении должностей, но и согласовывают политические позиции, например по налоговой системе.

Лидер социал-демократов Гамачек стремится договориться о формировании нового правительства до 7 апреля, когда возобновит работу съезд Чешской социал-демократической партии. Съезд должен одобрить достигнутые договоренности, и председатель движения ANO Бабиш готов ждать. Если переговоры с социал-демократами зайдут в тупик, ANO может вновь вернуться к разговору с антимигрантской SPD.

Вопрос, смущающий многих граждан страны, где 41 год доминировали коммунисты, – это цена лояльности нынешней Коммунистической партии. Поддержка коммунистов очень важна, потому что без них два главных коалицианта не получат стабильное парламентское большинство в 108 голосов.

Протесты против назначения Зденека Ондрачека

Переговоры ANO с коммунистами об их участии в правительстве не удались из-за различия позиций в вопросах внешней политики, обороны и налогообложения, но коммунисты готовы поддержать коалицию ANO с социал-демократами.

С момента возникновения независимой Чешской республики коммунисты постоянно представлены в Палате депутатов, но до последнего времени находились в изоляции. Теперь, несмотря на то, что на последних парламентских выборах они показали худший результат с 1993 года, их новая роль в поддержке правительства открывает для коммунистов невиданные политические возможности.

В новом созыве парламента Коммунистическая партия уже получила больше должностей, чем предусмотрено по принципу пропорциональности к результатам выборов.

В частности, с третьей попытки коммунист Зденек Ондрачек был избран председателем парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности. При коммунистическом периоде Ондрачек был членом полицейского отряда, который 1989 году разгонял антикоммунистические демонстрации, о чем политик не жалеет, поскольку, по его словам, "законов он не нарушал".

В ответ в крупнейших чешских городах граждане вышли на протест против избрания Ондрачека, но громко высказывали также недовольство Бабишем. В конце концов, Ондрачек на следующий день объявил о своей отставке. Коммунисты огорчились, но своего решения о поддержке будущего правительства не изменили.

Сейчас ANO и социал-демократы настроены на детальные переговоры: над согласованием позиций работают как эксперты двух партий, так и политики. Вероятно, что Бабишу придется уступить социал-демократам министерство внутренних дел или юстиции. Напряженная борьба развернется за Министерство социальных дел.

Андрей Бабиш еще не управляет государством как собственной фирмой – ему приходится договариваться и уступать. Но система институциональных противовесов парламентской демократии работает в Чехии чем дальше, тем хуже.

Совместные голосования ANO, коммунистов и антимигрантской SPD в новом созыве парламента подтверждают тезис, что идеологические полюса сближаются благодаря схожим политическим методам.

Борис Зайцев, «Европейская правда»


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