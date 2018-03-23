Профсоюз РЭП победил в громком деле 1 23.03.2018, 10:55

Дело о крупной недостаче в ОАО «Гомельский жирокомбинат» отправили на новое рассмотрение.

22 марта судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда отменила решение суда Новобелицкого района и направила дело о крупной недостаче в ОАО «Гомельский жирокомбинат» на новое рассмотрение, пишет гомельская «Весна».

В адрес районной судьи Натальи Гладышевой, которая вынесла отмененное решение, объявлено частное определение о поверхностном рассмотрении дела. Интересы одного из ответчиков в кассационной инстанции представлял правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

– Я заявлял в кассации и сейчас заявляю, судья первой инстанции вынесла абсурдное решение и никак не обосновала, почему она, например, к моей доверительнице Оксане Сороко не применила норму коллективного договора об ограниченной материальной ответственности? Почему возложила на работницу материальную ответственность в то время, как та работала по бессрочному трудовому договору и без заключения письменного договора о материальной ответственности? Почему, в конце концов, освободив часть признавших свою вину работников от ответственности, судья перераспределила их суммы ущерба на оставшихся работников, которые своей вины не признают, - недоумевает профсоюзный юрист.

Леонид Судаленко такой поворот дела назвал несомненной победой профсоюза и подчеркнул, что при новом рассмотрении дела будет требовать полного освобождения от материальной ответственности работников, которые вступили в профсоюз РЭП.

Дело Гомельского жирового комбината длится с 5 февраля прошлого года и ввиду большого числа ответчиком рассматривалось в актовом зале предприятия. Недостача на сумму порядка 35 тысяч долларов образовалась из-за того, что у закупленных товаров, хранящихся на складе, истек срок годности, и они не были пущены в производство, а утилизированы. Комитет госконтроля счел утилизацию ущербом, причиненным государственному имуществу. Прокурор Гомеля предъявил иск в суд в пользу Жирокомбината, обвиняя 34 работников в причинении нанимателю ущерба при исполнении трудовых обязанностей.

После отмены решения областным судом, дело опять будет рассматриваться в суде Новобелицкого района Гомеля другим судьей.