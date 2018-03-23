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Николя Саркози: Я восстановлю свою честь

  • 23.03.2018, 10:58
Николя Саркози
Фото: Getty Images

Экс-президент Франции заявил о своем «глубоком возмущении» обвинениями.

Экс-президент Франции Николя Саркози, которому предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании режимом Муаммара Каддафи, вечером 22 марта дал интервью первому французскому телеканалу TF1. Саркози заявил, что «никогда не предавал доверие французов» и намерен «с триумфом восстановить свою честь», пишет RFI.

В эфире TF1 в четверг вечером Саркози заявил о своем «глубоком возмущении» сложившейся ситуацией и заверил, что «никогда не предавал доверие французов». По его словам, у следствия нет ни одного вещественного доказательства по этому делу. «Есть только ненависть, грязь, посредственность и клевета», — подчеркнул экс-президент.

Во лжи и клевете Саркози обвинил окружение бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи и франко-ливанского бизнесмена Зияда Такиеддина, рассказавшего как возил наличные из Триполи в Париж чемоданами на кампанию Саркози. Их Саркози назвал «мафиозной бандой».

«Меня обвиняют приближенные диктатора», «чей режим террора мы уничтожили» в 2011 году, — заявил Саркози. «Я с триумфом восстановлю свою честь», — завершил экс-президент.

Следователи подозревают, что Николя Саркози получил деньги от режима Муаммара Каддафи на финансирование своей избирательной кампании 2007 года. Бывшего президента Франции задержали для допроса утром во вторник. В среду вечером, после 26 допроса, ему предъявили обвинения в коррупции, в незаконном финансировании избирательной кампании и в сокрытии растраты средств ливийского государства.

В мае 2012 года на сайте Mediapart был опубликовал документ за подписью бывшего главы ливийской разведки. Согласно этому документу, ливийский режим выделил 50 миллионов евро на финансирование кампании Саркози с тем, чтобы он помог Ливии выйти из дипломатической изоляции. Экс-президент назвал документ фальшивым. Расследование этого дела началось еще в 2013 году.


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