Сможет ли белорусская «нефтянка» вернуть позиции на украинском рынке? 2 23.03.2018, 11:03

Потеря части рынка нефтепродуктов ставит под вопрос положительного сальдо торговли Минска с Украиной.

На фоне продолжающегося уменьшения объемов продажи нефтепродуктов, в белорусско-украинском экономическом сотрудничестве наблюдается переформатирование структуры взаимной торговли.

Начало года прошло без подписания каких-то масштабных договоров между государствами. Аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» отмечают некоторые негативные тенденции, пишет «Ежедневник».

Во-первых, Верховная Рада так и не рассмотрела законопроекты «О внутреннем водном транспорте», которые должны были облегчить (и удешевить) транзит белорусских грузов по Днепру к портам Черного моря.

Во-вторых, после неудачной осенней игры по удержанию цен на нефтепродукты Белорусская Нефтяная Компания (БНК) теряет долю на украинском рынке. Падение происходит как по бензинам, так и по дизельному топливу. Эксперты консалтинговой группы «А-95» считают, что БНК будет сложно вернуть прежние позиции, поскольку в Украине падает объем потребления нефтепродуктов и растет собственная переработка. А после осенних проблем с поставками часть трейдеров вновь ушла к польским и литовским конкурентам. Это серьезный вызов, учитывая, что украинский рынок является одним из основных для белорусских НПЗ.

Говоря о развитии двусторонне экономического сотрудничества в ближайшие месяцы, эксперты считают, что они пройдут под знаком изменения структуры белорусского экспорта в Украину. Минск будет стремиться закрепить положительную динамику сбыта продукции автопрома, машиностроения. А БНК попробует вернуть себе уровень доходов, восстанавливая позиции на оптовом рынке и развивая сеть своих и аффилированных АЗС под маркой UPG.