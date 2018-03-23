закрыть
23 марта 2018, пятница, 11:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сможет ли белорусская «нефтянка» вернуть позиции на украинском рынке?

2
  • 23.03.2018, 11:03

Потеря части рынка нефтепродуктов ставит под вопрос положительного сальдо торговли Минска с Украиной.

На фоне продолжающегося уменьшения объемов продажи нефтепродуктов, в белорусско-украинском экономическом сотрудничестве наблюдается переформатирование структуры взаимной торговли.

Начало года прошло без подписания каких-то масштабных договоров между государствами. Аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» отмечают некоторые негативные тенденции, пишет «Ежедневник».

Во-первых, Верховная Рада так и не рассмотрела законопроекты «О внутреннем водном транспорте», которые должны были облегчить (и удешевить) транзит белорусских грузов по Днепру к портам Черного моря.

Во-вторых, после неудачной осенней игры по удержанию цен на нефтепродукты Белорусская Нефтяная Компания (БНК) теряет долю на украинском рынке. Падение происходит как по бензинам, так и по дизельному топливу. Эксперты консалтинговой группы «А-95» считают, что БНК будет сложно вернуть прежние позиции, поскольку в Украине падает объем потребления нефтепродуктов и растет собственная переработка. А после осенних проблем с поставками часть трейдеров вновь ушла к польским и литовским конкурентам. Это серьезный вызов, учитывая, что украинский рынок является одним из основных для белорусских НПЗ.

Говоря о развитии двусторонне экономического сотрудничества в ближайшие месяцы, эксперты считают, что они пройдут под знаком изменения структуры белорусского экспорта в Украину. Минск будет стремиться закрепить положительную динамику сбыта продукции автопрома, машиностроения. А БНК попробует вернуть себе уровень доходов, восстанавливая позиции на оптовом рынке и развивая сеть своих и аффилированных АЗС под маркой UPG.


популярное за неделю

Мнение

Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович