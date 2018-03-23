Климатологи предложили посыпать Землю солью 23.03.2018, 11:19

Наполнение верхних слоев тропосферы микрочастицами соли может замедлить темпы глобального потепления.

Чем очевиднее последствия глобального потепления, тем больший интерес вызывают всевозможные геоинженерные проекты для «исправления» климата. Некоторые из них предлагают распыление аэрозоля в стратосфере. Предполагается, что здесь частицы смогут оставаться в воздухе достаточно долго, не нанесут большого вреда биосфере и будут экранировать лишний солнечный свет. В конце концов, планета не раз испытывала такой эффект в прошлом за счет массивных выбросов вулканов, пишет "Вокруг Света".

Большие дискуссии вызывает состав и вид подходящего аэрозоля. Вулканические соединения серы токсичны и чреваты «кислотными дождями», и чаще речь идет об эффективно отражающих свет частицах из алюминия или даже мельчайших искусственных алмазах. Однако и их безопасность для природы и человека вызывает большие сомнения. Об этом рассказал ученый из калифорнийского Института планетарных исследований Роберт Нельсон, выступивший на проходящей в Техасе конференции 2018 Lunar and Planetary Science.

Нельсон и его коллеги искали методы моделирования поверхностей небесных тел для экспериментов в лаборатории, обнаружив, что во многих случаях для этого подойдет обыкновенная поваренная соль. Она же может пригодиться и для охлаждения Земли: ее отражающая способность велика, при этом взвешенные в воздухе мелкие частицы не будут препятствовать естественной потере энергии планеты через инфракрасное излучение.

С этим предложением согласны далеко не все специалисты. Британский вулканолог Мэтью Уотсон, сам проводивший аэрозольные эксперименты в стратосфере, заметил, что соль его команда тоже испытывала. По его словам, распадаясь под действием ультрафиолета, она приводит к появлению активных ионов хлора, способных разрушать озоновый слой. Если этого недостаточно, то существует и проблема влаги: соль гигроскопична и, оказавшись в атмосфере в больших количествах, способна «забрать» заметное количество воды, повлияв на весь круговорот.

Сам Роберт Нельсон считает, что проблемы не возникнут, если распыление проводить пониже, в верхних слоях тропосферы, на высоте порядка 18 км. Этот уровень выше основной массы облаков (и воды) и ниже стратосферы с ее озоном. Ученый намерен продолжить работу и, возможно, когда-нибудь проверить свои выкладки в эксперименте. Между тем глобальное потепление продолжается.