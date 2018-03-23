Светлана Коржич: Светлана Коржич: Я же вижу, что дело спускается на тормозах 23.03.2018, 11:39

Светлана Коржик

Фото: media-polesye.by

Суды по «Делу Коржича» начнутся после 9 апреля.

Об этом рассказала Светлана Коржич – мама рядового, которого 3 октября 2017 года нашли повешенным на территории 72-го Объединенного учебного центра в Печах.

"Сказали, предварительное расследование должно закончиться 9 апреля. Это мне звонили из Генпрокуратуры. Я говорю: "Вы, может, уже к правительственным наградам готовите убийц моего сына?". – "А что вы так утрируете?". А я не утрирую. Я же вижу, что все спускается на тормозах. Вот, бабушка [Саши Коржича] умерла. Может, ждут, что и я умру, и не останется заинтересованных лиц", – рассказывает Еврорадио Светлана Коржич.

На днях в Суд Борисовского района поступило уже третье уголовное дело о неуставных отношениях в Печах. Обвиняемым проходит "сержант Б." – по версии следствия, в течение нескольких месяцев он издевался над солдатами. В суде Еврорадио сообщили, что "сержант Б.", процесс над которым начнется в ближайшее время, служил в той же военной части №43064, в которой проходил срочную службу Александр Коржич.

Один из примерно десятка обвиняемых по "Делу Коржича" – тоже сержант, и тоже "Б.". Хотя его фамилия не сообщалась, Еврорадио предполагает, что речь идет о Евгении Барановском (в части он известен под прозвищем "Бэран"). Но на прямой вопрос: одно ли лицо "сержант Б." из свежего уголовного дела и сержант Евгений Барановский из “Дела Коржича” – ведущий специалист Суда Борисовского района Дмитрий Кривело ответил отрицательно:

"Это со" Делом Коржича" не связано абсолютно. Это не Барановский".

Кривело уточнил, что "сержант Б." может параллельно фигурировать в других делах по другим статьям. Но информации об этом в Суде Борисовского района нет.

Следствие считает доказанным, что "сержант Б." систематически требовал у подчиненных, чтобы те покупали ему кофе и сигареты. Также с 16 июля по 14 октября 2017 года он забирал у рядовых смартфоны. Увидев, как рядовые пользуются запрещенными в армии мобильниками с камерами, он не докладывал об этом руководству, а просто забирал телефоны, а потом звонил с них за счет бывших владельцев.

Последний эпизод в деле "сержанта Б." таков: в коридоре медроты он разбил губу рядовому, который посмел забрать у сержанта свой собственный телефон. Это произошло 14 октября 2017 года, когда в части уже полным ходом работали следователи. Эпизод показательный, чтобы представить, каких масштабов достигла дедовщина в Печах и насколько безнаказанными чувствовали себя сержанты.