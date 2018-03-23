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Как белоруска встретила в парижском метро белорусскоязычного француза

  • 23.03.2018, 11:44

На языке Коласа и Купалы говорят в столице Франции.

Историей необычной встречи поделилась Алиса Селезнева:

Рассказываю!

Вчера, заходим мы в парижское метро-стоит парень.Естественно, взоры всего вагона прикованы к нему, так как на улице +3 , снег и шквалистый ветер, а он без куртки. Моё же внимание сразу привлекла «погоня» и белорусские слова у него на майке.Без лишних прелюдий подхожу и спрашиваю - «Ты из Беларуси» ?

А вот ответ меня реально удивил!

Оказалось зовут его Габриель и он ФРАНЦУЗ, который дико проникся белорусской культурой , после посещения РБ.

Говорит он на белорусском языке, с небольшим вкраплением русских слов!

Сказать, что я офигела-не сказать ничего)

Париж,продолжай удивлять )

P.S:на вопрос «Почему ты без куртки?» ответ «Я закаляюсь»


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