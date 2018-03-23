Белорусский пианист открыл ресторан в Индианаполисе 1 23.03.2018, 12:32

Живое исполнение джаза и классики – «фишка» данного места.

В главном городе американского штата Индиана есть место, в котором под живой джаз подают белорусские драники. Заведением владеют супруги Григорий и Дина Барановские, пишет «Беларусь и мир».

Григорий – пианист-виртуоз и композитор, родился в Минске в 1954-м. Вместе с женой эмигрировал в США в 1989-м. У пары также есть двое детей – Ариэль и Голди.

Вся семья Барановского – отец, мать и брат – была связана с классической музыкой. Он тоже получил степень доктора в Белорусской государственной консерватории.

Как сказано на сайте ресторана, с выступлениями Григорий побывал более чем в дюжине стран, да и сейчас участвует в концертах и играет для приватных заказчиков.

Но наиболее часто музыка пианиста из Минска звучит по вечерам в заведении его собственного имени, которое находится в Индианаполисе, в одном из кварталов 82-й улицы.

Живое исполнение джаза и классики – «фишка» данного места, открывшегося в 2016-м. Об этом свидетельствует и вывеска, где первая буква имени Григория превращена в скрипичный ключ.

Он играет здесь на черном кабинетном рояле музыку на разный вкус – Фрэнка Синатру, Луи Армстронга, «Битлз»… А жена в это время разносит блюда посетителям.

В меню, кроме драников, – шашлык, голубцы, котлеты по-киевски, борщ, солянка, оливье, вареники, пирожки, тирамису… Готовится все это под руководством шеф-повара Ричарда Сталетовича.

«Сможет ли обед в Gregory’s полностью развеять ваши мысли о нынешних трениях США и России?», – спрашивает американский журналист в одной из статей о ресторане.

И отвечает: «Видимо, нет. Но хороший обед, беседа с Диной и музыка Григория зарядят вас счастьем, оптимизмом и оставят ощущение наполненности – как в желудке, так и в сердце».