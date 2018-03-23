закрыть
23 марта 2018, пятница, 14:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Брестчанка: Отмечать День Воли нужно так, как отмечается День независимости

  • 23.03.2018, 12:49

Надо отмечать, радоваться, гордиться предками и собой, проводить достойные мероприятия.

«Брестская газета» спросила брестчанку, знает ли она о Дне Воли и как его праздновать.

Ольга, в отпуске по уходу за ребенком:

— 25 марта отмечается День Воли. Конечно, я знаю, чему он посвящен! Созданию Белорусской Народной Республики. Это великое событие в истории нашего народа, индикатор самоидентичности. Этот праздник должен быть национальным, именно этот день стоило бы сделать Днем Независимости. Об этой дате должны знать все. В целом следует уделить внимание созданию матрицы дат, ключевых для ощущения себя частью народа. Сегодня многие знают, когда началась ВОВ, но понятия не имеют об иных вехах истории, которые значительно древнее и ценнее, чем принято считать.

Надо отмечать, радоваться, гордиться предками и собой, проводить достойные мероприятия, снимать и транслировать познавательные программы на главных каналах, проводить конференции и дебаты и в целом повышать уровень массовых мероприятий, уделяя больше внимания интеллектуальной, духовной и эстетической составляющим, нежели шашлычно-пивной и шансонной.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман