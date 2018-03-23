Брестчанка: Отмечать День Воли нужно так, как отмечается День независимости 23.03.2018, 12:49

Надо отмечать, радоваться, гордиться предками и собой, проводить достойные мероприятия.

«Брестская газета» спросила брестчанку, знает ли она о Дне Воли и как его праздновать.

Ольга, в отпуске по уходу за ребенком:

— 25 марта отмечается День Воли. Конечно, я знаю, чему он посвящен! Созданию Белорусской Народной Республики. Это великое событие в истории нашего народа, индикатор самоидентичности. Этот праздник должен быть национальным, именно этот день стоило бы сделать Днем Независимости. Об этой дате должны знать все. В целом следует уделить внимание созданию матрицы дат, ключевых для ощущения себя частью народа. Сегодня многие знают, когда началась ВОВ, но понятия не имеют об иных вехах истории, которые значительно древнее и ценнее, чем принято считать.

Надо отмечать, радоваться, гордиться предками и собой, проводить достойные мероприятия, снимать и транслировать познавательные программы на главных каналах, проводить конференции и дебаты и в целом повышать уровень массовых мероприятий, уделяя больше внимания интеллектуальной, духовной и эстетической составляющим, нежели шашлычно-пивной и шансонной.