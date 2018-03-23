В Карибском море нашли 30 неизвестных науке видов рыб 23.03.2018, 13:23

Они скрывались в сумеречной зоне коралловых рифов.

Океанологи из Смитсоновского тропического научно-исследовательского института в Панаме и Национального музея естествознания США впервые исследовали сумеречную зону коралловых рифов в Карибском море. Ученых поразила уникальная экосистема, которая находится на глубине 130 — 300 метров — в зоне затухания солнечного света, пишет «Вокруг Света».

Океанологи десятки раз погружались на мини-субмарине Curasub у острова Кюрасао, принадлежащему Нидерландам. Но результат того стоил: из 71 обнаруженной разновидности 30 оказались совершенно неизвестными науке.

«Каждая из пяти рыб оказалась новой разновидностью», — прокомментировал исследование Росс Робертсон, морской биолог из STRI.

Большинство из обнаруженных видов были мелкими рифовыми рыбами, хотя ранее считалось, что они не могут жить глубже 130 метров. Ученые предположили, что красочные рифовые рыбки ищут убежища в сумеречной зоне океана, спасаясь от нагревающихся морских вод и отмирающих кораллов.

«95% пригодного для жизни пространства планеты находятся в океане, — утверждает Кэрол Болдуин, морской биолог. — Но только 5% этих глубин исследованы. Что понятно, когда речь идет об областях, которые находятся на расстоянии тысяч километров от берега или на недосягаемой глубине. Но тропические «сумеречные» рифы расположены чуть ниже популярных и хорошо изученных мелководных рифов — это всего лишь наши задворки».