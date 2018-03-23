Ryanair открывает рейсы из Львова и Киева 23.03.2018, 14:42

Средняя стоимость билетов из Украины будет ниже.

Крупнейший европейский лоукостер, ирландская авиакомпания Ryanair, выходит на украинский рынок. О достижении соглашения объявили на совместном брифинге в международном аэропорту "Борисполь" президент Украины Петр Порошенко и генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О`Лири в пятницу, 23 марта, сообщает dw.com.

Как сообщает агентство Reuters, планируется, что лоукостер откроет 10 направлений из Киева и еще пять из Львова в различные аэропорты Европы. Среди них Барселона, Варшава, Дюссельдорф, Краков, Лондон и Стокгольм.

По словам президента Украины, первые рейсы будут совершены в октябре 2018 года. "Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев", - заявил Порошенко.

Это не первая попытка Ryanair выйти на украинский рынок. В марте 2017 года лоукостер уже объявлял, что начнет в октябре 2017 года совершать регулярные полеты из Киева и Львова в Великобританию, Венгрию, Голландию, Польшу, Швецию и ФРГ. В июне СМИ сообщили о завершении переговоров Ryanair c киевским аэропортом "Борисполь". Однако месяц спустя генеральный директор "Борисполя" заявил, что приход Ryanair может нанести аэропорту ущерб в размере 2 миллиардов гривен, обвинил ирландскую компанию в политическом давлении. В итоге Ryanair объявил об отмене запланированных рейсов.