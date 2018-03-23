Фотофакт: Минчане выстроились в очередь за бесплатной шаурмой 23.03.2018, 14:42

Фото: телеграм-канал koko.by

На месте «Хутка Смачна» открылась шаурмичная.

Сегодня на месте бывшего мини-кафе «Хутка Смачна» на Якуба Коласа открылась шаурмичная. Весь день тут бесплатно раздают шаурму. Очередь за ней стоит с самого утра, пишет tut.by.

Долгое время в павильоне на Якуба Коласа работало мини-кафе «Хутка Смачна». Теперь это место арендует директор шаурмичной Мухаммед. Он рассказывает, что сегодня они открылись и поэтому весь день угощают гостей маленькой шаурмой, которая обычно стоит 4 рубля.

В телеграм-канале koko.by появилось фото с очередью. Мухаммед говорит, что люди начали приходить с 9 утра.

— Мы уже не успеваем справляться со всеми заказами. Людей много. Поэтому будем работать до 9 вечера и закрываться.

При этом шаурмичная работает по графику с 8 утра до 4 утра.

Мухаммед говорит, что несмотря на то что работники не успевают справляться с заказами, в новой точке на месте «Хутка Смачна» на Немиге тоже будут раздавать бесплатную шаурму в первый день работы. Правда, дата открытия следующего обновленного мини-кафе еще неизвестна.