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Из французского супермаркета освободили всех заложников

  • 23.03.2018, 15:34

Нападавший заявлял, что является членом ИГ.

Все люди, которые были взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете во Франции, отпущены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мэра коммуны Треба Эрика Менасси, пишет сайт телеканала "Дождь".

В супермаркете остались нападавший и сотрудник полиции. BFMTV сообщает со ссылкой на полицию, что в результате могли погибнуть от одного до двух человек.

Ранее неизвестный мужчина выстрелил в полицейского из машины. После этого он зашел в супермаркет и открыл стрельбу по посетителям. По информации Reuters, он взял в заложники восемь человек.


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