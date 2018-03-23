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Тренировку «Боруссии» с Усэйном Болтом посетило более 1400 человек

  • 23.03.2018, 15:46
Усэйн Болт
Фото: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Болт принял участие в разминке, небольшой игре, а также исполнил пенальти.

Открытую тренировку дортмундской «Боруссии», в которой принял участие восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, посетило более 1400 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Болт принял участие в разминке, работе с мячом и небольшой двусторонней игре, а также исполнил пенальти.


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