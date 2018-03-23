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Николай Статкевич: Мы хотим, чтобы празднование прошло массово и достойно

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  • 23.03.2018, 15:46
Николай Статкевич

Политик призвал принять участие в Марше достоинства и свободы.

«Мы, организаторы марша, за то, чтобы концерт состоялся, даже несмотря на незаконные аресты. Мы хотим, чтобы празднование прошло массово и достойно», - написал в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Праздник Свободы при жестких ограничениях свободы высказываний может быть массовым и веселым. Но он не будет соответствовать даже своему названию. Чтобы сделать его достойным, нужно еще свободное от цензуры шествие, нужен Марш достоинства и свободы.

Призываю всех патриотов, кто имеет в себе мужество и волю, прийти 25 марта в 12.00 на площадь Якуба Коласа, чтобы Беларусь и мир увидели наше достоинство и волю к свободе.

Достоинство и свобода!

Жыве Беларусь!»


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