Николай Статкевич: Мы хотим, чтобы празднование прошло массово и достойно 2 23.03.2018, 15:46

Николай Статкевич

Политик призвал принять участие в Марше достоинства и свободы.

«Мы, организаторы марша, за то, чтобы концерт состоялся, даже несмотря на незаконные аресты. Мы хотим, чтобы празднование прошло массово и достойно», - написал в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Праздник Свободы при жестких ограничениях свободы высказываний может быть массовым и веселым. Но он не будет соответствовать даже своему названию. Чтобы сделать его достойным, нужно еще свободное от цензуры шествие, нужен Марш достоинства и свободы.

Призываю всех патриотов, кто имеет в себе мужество и волю, прийти 25 марта в 12.00 на площадь Якуба Коласа, чтобы Беларусь и мир увидели наше достоинство и волю к свободе.

Достоинство и свобода!

Жыве Беларусь!»