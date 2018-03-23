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В Беларуси снова дорожает бензин

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  • 23.03.2018, 16:06
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Цены на заправках вырастут с 24 марта.

C 24 марта в Беларуси подорожает автомобильное топливо. Розничные цены на автозаправочных станциях увеличатся на 1 копейку, или в среднем на 0,76 процента. Это четвертое подорожание в этом году.

Как сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», с 24 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 24 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 32 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 54 копейки, ДТ — 1 рубль 35 копеек.

Последний раз цена на топливо изменялась 15 марта: бензин и дизтопливо тогда подорожали на 1 копейку.

Напомним, 10 марта в «Белнефтехиме» рассказали о новом механизме изменения цен на автомобильное топливо. В концерне пояснили, что указанным механизмом в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону их увеличения, так и снижения. При этом предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке. В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.


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