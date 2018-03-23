Британский полицейский, который первым подошел к Скрипалю, дал комментарий 23.03.2018, 16:21

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Ник Бейли

Из больницы домой отпустили британского полицейского Ника Бейли.

Ник Бейли первым подошел к отравленным экс-разведчику Сергея Скрипалю и его дочери Юлии. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ночь.

В каком он сейчас состоянии - не разглашают, только говорят, что ему лучше. В больнице Ник Бейли провел больше двух недель. Полицейский впервые прокомментировал свое отравление, передав заявление для общественности через своего шефа, передает Mail Online.

Ник Бейли сказал, что его опыт отравления был "абсолютно сюрреалистическим".

"Я признаю, что "нормальная" жизнь для меня, наверное, уже никогда не будет такой же, как прежде - и теперь моей жене Саре и мне нужно сосредоточиться на поиске нового нормального для нас и для наших детей", - заявил Ник Бейли.

Тем временем британские СМИ сообщают, что к медикам обратился другой полицейский - с незначительными симптомами отравления.

Сам экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь до сих пор в реанимации. 22 марта суд Лондона разрешил взять образцы крови Скрипалей для анализа, который будут проводить эксперты Организации по запрещению химического оружия. Британский судья заявил, что умственные способности обоих могут быть под угрозой. Неизвестно также, смогут ли они полностью восстановить здоровье.