Как пять гродненских семей живут в резиденции короля Речи Посполитой 23.03.2018, 16:53

Станислав Август Понятовский в Понемунь приезжал часто.

По низу оврага через грабовый лес к Неману ведет проселочная дорога. Кажется, вот-вот пронесется мимо старинная карета, запряженная рысаками, и с грохотом умчится вдаль, пишет tut.by. Наверное, так и было несколько сотен лет назад, когда сюда приезжал на отдых последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. За кронами деревьев — белые колонны бывшей королевской резиденции. Тишину нарушает лай собаки, звук редко проезжающих машин и, если прислушаться, шум реки где-то внизу. Но и сейчас королевская усадьба, которая уже десять лет находится в черте Гродно, не пустует — здесь живут пять семей. В условиях, смеются, приближенных к королевским.

Время в усадьбе в Понемуни (а теперь это гродненская улица Понемуньская), кажется, застыло. Убрать машины, стеклопакеты, детскую площадку — и можно снимать фильмы о дворянских семьях или же белорусской глубинке, например, времен коллективизации.

Дворец, который сейчас лишь отдаленно напоминает королевскую резиденцию, примостился над лесным оврагом на правом берегу Немана. Вниз, к реке, раньше вела ступенчатая оранжерея. Сейчас на ее остатках местные жители разбили небольшие огороды и цветники, поставили беседки — в общем, ухаживают за былым великолепием как могут.

Самая «интимная» и любимая загородная резиденция последнего короля

В Гродно у короля было три резиденции — в Августово, Станиславово и здесь, в Понемуни. Все — собственность монарха.

Станислав Август Понятовский в Понемунь приезжал часто. Усадьба, которая в то время находилась вдалеке от города, привлекала монарха своей отдаленностью и своеобразной «интимностью». Именно здесь, как говорят историки, король встречался со своими возлюбленными, сюда же инкогнито приезжали дипломаты, чтобы решить в кулуарах важные международные дела.

Деревянный дворец, как и две другие загородные резиденции, строил итальянский архитектор Джузеппе Сакко. Но усадьба значительно отличалась от других: эта поздняя работа итальянца считается вершиной его творчества. Здесь были разбиты террасы, построена башенка-беседка, с которой можно было любоваться Неманом, были хозяйственные постройки. Позже усадьбу существенно перестроили, и от здания XVIII века сохранился лишь фрагмент угловой башни. Все остальное — пристройки, сделанные позже.

Перед отречением от престола Станислав Август подарил Понемунь своим почитателям. Так, в 1828 году часть имения принадлежала помещику Саросеку и надзирателю сельских запасных магазинов Румелю. Потом усадьба переходила по наследству. В конце ХІХ века одноименную деревню и усадьбу купила княгиня Ядвига Друцкая-Любецкая. Сюда приезжали Элиза Ожешко, Франтишек Богушевич и Наполеон Орда, который и запечатлел на одном из рисунков усадьбу. В 1939 году дворец был национализирован. Здесь располагалась совхозная контора. После войны — детский дом, а потом клуб предприятия «Сельхозтехника». Часть здания, которая была построена в ХІХ веке, переоборудована в общежитие, потом — в квартиры. Несколько лет назад строение было передано городу.

Сейчас в бывшей летней резиденции короля — пять квартир, в которых живут семьи бывших сотрудников предприятия «Сельхозтехника». Нынешние жильцы свои квартиры во дворце в свое время приватизировали. Фактически половина дома — частная собственность. Вторая — принадлежит государству.

— Так всем и говорим — дворец у нас. А по факту — просто деревянный дом, — говорит местный житель Анатолий Евгеньевич. — Я получил здесь квартиру в 1985 году. Знаю, что жили здесь и до нас люди. А клуб уже давно закрыли. Так половина здания и пустует до сих пор.

Мужчина что-то мастерит в гараже, который находится в нескольких метрах от усадебного дома. Здесь, во дворе, таких деревянных построек много: сельхозпредприятие строило такие сараи для своих работников, чтобы те могли хранить дрова и брикет. Дом раньше отапливался печками. Местные говорят, что когда-то здесь были и старинные камины — по крайней мере, так рассказывали старожилы.

«Просмоленное дерево даже пила не брала»

Жители говорят, что недавно сюда приезжало «городское начальство», долго ходило по двору. Заглядывали в квартиры, предлагали жильцам переехать в арендные дома в микрорайоне Ольшанка. Те не согласились, чиновники уехали и больше не приезжали.

— А мы как жили здесь, так и живем. Ремонт сделали. Вы не смотрите, что дом выглядит неопрятно. На самом деле он в очень хорошем состоянии. Мы, когда окно ставили, столкнулись с тем, что просмоленное дерево даже пила не брала, — говорит еще одна жительница дома, Дана, — и показывает свое жилище. Небольшая кухонька, две комнаты, из окон — живописный вид.

— Мы и деревня, и город. Два в одном. Удобно же. Вокруг — тишина, летом пикники организовываем. Вообще живем, как одна семья: у кого какой праздник, так здесь вот около клумбы одеяла расстелем, стол все вместе организуем. Площадку детскую сами сделали, территорию вокруг дома сами облагораживаем — летом траву косим, цветы сажаем. Вон соседи предлагают подъезд в порядок привести. Может быть, и займемся, — говорит Анатолий.

Он показывает на современные окна, которые действительно странно смотрятся на фоне старых облупившихся стен.

— Конечно, можно сказать, что, дескать, варварство в старинное здание вставлять пластиковые окна. Но посудите сами: раньше можно было все это делать, потом, конечно, запретили. И если бы не жильцы, которые худо-бедно смотрят за состоянием дома, дворец бы вообще развалился. На втором этаже квартиры в очень хорошем состоянии, а на первом — с полом беда. Сырость идет из подвала. Наверное, и в клубе уже все выгнило.

Единственное, чего здесь не хватает, — и об этом говорят все жильцы бывшего дворца, — это благоустроенного туалета и ванной комнаты.

— Как король жил, так и мы живем, — смеются мужчины во дворе. — А что? Привыкли. Баньки вон во дворе поставили. Приспособились. Зато есть отопление и холодная вода.

Старинную часовню продают на аукционе вместе с гаражами

В конце 1980-х годах усадьбу обследовали историки и архитекторы — и даже планировали разработать проект реставрации дворца. Но дальше идеи дело тогда не пошло.

В 2008 году деревня Понемунь вошла в состав города. Тогда поднимался вопрос о том, что этот бывший населенный пункт требует пристального внимания историков и местных властей. Ведь дворцово-парковый комплекс, а еще часовня, которая находится на территории ОАО «Гроднопромтехника», чуть дальше от усадебного дома, могли бы стать частью туристических маршрутов.

Однако обсуждения, не успев начаться, ничем и закончились. Территорию ОАО «Гроднопромтехника» 27 марта этого года во второй раз попытаются продать с аукциона. Начальная цена — почти 800 тысяч долларов. Часовня в описании лота фигурирует как «склад-костел».

— Что с часовней будет?.. Не знаем. Мы когда-то даже подписи собирали, чтобы ее вернули католикам, но пока она как была складом, так и остается, — рассказывает Анатолий.

Свое предложение отреставрировать часовню и передать верующим недавно направил в горисполком гродненец Евгений Аснаревский.

— Неагатычная капліца — помнік архітэктуры XIX стагоддзя, уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Нягледзячы на гэта, аб’ект знаходзіцца ў нездавальняючым стане: помнік архітэктуры зьнявечаны прыбудовамі і недаступны для наведвання, у тым ліку і турыстам. Адраджэнне капліцы магло б стаць першым крокам у комплекснай рэнавацыі сядзібы «Панямунь» і ператварэнні гэтага палацава-паркавага ансамбля ў адну з папулярных турыстычных славутасцяў Гродна. Я прапанаваў разгледзець нашым уладам такую прапанову і адаслаў 18 сакавіка ім ліст. Вось чакаю адказ, — рассказал Евгений.

Журналисты попытались выяснить перспективы резиденции, но — в областном комитете архитектуры и градостроительства нас перенаправили к своим городским коллегам, те же рассказать о планах насчет усадебного комплекса и каплички не смогли.

В прошлом году мэр Гродно Мечислав Гой рассказал, что на месте Понемуни появится новый жилой микрорайон. В первую очередь речь шла о территории, где находятся бывшие радиовышки — это в километре от усадьбы. Жители королевской резиденции восприняли новость настороженно: вот и закончится, мол, тихая деревенская жизнь. Но потом успокоились.

— Сколько нам всего говорили: якобы дворец продавать будут, а нас выселят. Потом еще куча разных планов. И что? Ничего! Вот и живем: ничего не делаем в нашей пристройке кардинального, но и без нас усадьба развалилась бы. Мы за ней ухаживаем, как за своим домом. По-хорошему здесь бы музей какой сделать, чтобы туристы приезжали. Они и так приезжают, но, побыв совсем немного, уезжают — что здесь смотреть? Пока нечего.