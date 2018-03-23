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27 стран ЕС утвердили основные принципы отношений с Британией после Brexit

  • 23.03.2018, 16:55

Утверждение документа рассматривается как очередной важный шаг в процессе Brexit.

23 марта на саммите Европейского союза в Брюсселе 27 стран ЕС одобрили основные положения будущих отношений с Великобританией после выхода из блока. Об этом в своем Twitter сообщил глава Европейского совета Дональд Туск, сообщает "Гордон".

"Есть решение: 27 стран приняли руководящие принципы для будущих отношений ЕС – Великобритания после Brexit", – написал он.

Формальное утверждение документа рассматривается как очередной важный шаг в процессе Brexit, отмечает BBC News.


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