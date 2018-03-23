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С какими мировыми лидерами встречались спортсмены из Беларуси

  • 23.03.2018, 17:44

Интересные кадры из истории белорусского спорта.

В истории белорусского спорта хватает примеров, когда наши прославленные спортсмены попадали на приемы к лидерам иностранных государств, пишет "Трибуна".

Ольга Корбут и президент США Ричард Никсон

После триумфа на Олимпиаде в Мюнхене Корбут с тренером Ренальдом Кнышем давала показательные выступления по всему миру. Особой популярностью Ольга пользовалась в США. Президент Ричард Никсон также не обделил вниманием олимпийскую чемпионку и пригласил ее на прием в Белый Дом. Никсон похвалил Корбут и отметил значимость ее выступления на Играх для международной политики.

– Он сказал, что мое выступление в Мюнхене поспособствовало снятию политического напряжения между США и СССР больше, чем работа посольств за пять лет, – позже рассказывала Ольга.

На прощание американский лидер сделал символические подарки спортсменке и ее тренеру: Корбут получила золотые сережки, а Кныш – серебряные запонки.

Александр Медведь и президент Египта Анвар Садат

Во время визита в Египет сборная СССР по борьбе встречалась с главой государства Анваром Садатом. На мероприятии случился инцидент, который едва не превратился в крупный международный скандал. Во время рукопожатия Александр Медведь так сильно сжал руку президенту, что тот даже вскрикнул от боли. Охранники бросились на защиту Садата и попытались скрутить белорусского силача. К счастью, ситуация разрешилась быстро. Египетский лидер подал знак телохранителям, что ничего страшного не произошло. Затем все дружно посмеялись.

Баскетболисты РТИ Минск и президент Сальвадора Альфредо Кристиани

В начале 90-х чемпион Беларуси отправился в небольшое турне по Латинской Америке. Первой остановкой столичной команды стала Мексика, где белорусы провели спарринги со студенческими командами, сборной Кубы и ведущим клубом региона «Ацтека». Затем минчане отправились на несколько дней в Сальвадор. Государство, которое в то время только оправлялось от 12-летней гражданской войны, произвело сильное впечатление на спортсменов: добирались они до Сальвадора на военном самолете, питались в стране одними ананасами и играли в подвалах на бетонных площадках при заполненных семитысячных трибунах. Еще одним запоминающимся моментом стала поездка на ранчо к тогдашнему лидеру сальвадорцев Альфреду Букарду, Политик – большой поклонник баскетбола и в молодости даже занимался этим видом спорта.

Александр Глеб и королева Великобритании Елизавета II

Елизавета II – давняя поклонница «Арсенала». Любовь к «канонирам» ей привила мать. Внук королевы, принц Гарри, также большой фанат «пушкарей» и нередко появляется на играх лондонцев.

В октябре 2006 года, когда «Арсенал» открывал «Эмирейтс», ожидалось, что королевская особа примет участие в торжественной церемонии. Но из-за проблем со здоровьем она пропустила мероприятие. Елизавета II встретилась со своими любимцами спустя несколько месяцев. Арсена Венгера и футболистов, в числе которых был и Алекс Глеб, пригласили в Букингемский дворец, где королева пообщалась с командой за чашечкой чая. «Арсенал» стал первым в истории клубом, побывавшим в резиденции британских монархов.

Дарья Домрачева и король Норвегии Харальд V

Король Норвегии Харальд V – ярый поклонник биатлона и большой фанат Уле Эйнара Бьорндалена. Норвежский лидер неоднократно наблюдал вживую за выступлениями Уле Эйнара на этапе в Осло и встречался с ним лично в резиденции. После триумфа Бьорндалена в Сочи король одним из первых поздравил подданного.

Харальд V по возможности посещает гонки в Хольменколлене. У монарха есть добрая традиция: прямо в ложе стадиона он принимает победителей и лично их поздравляет. На такой неформальной аудиенции побывали многие биатлонисты, в том числе Уле Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад и Симона Хаусвальд.

В воскресенье в столице Норвегии Дарья Домрачева выиграла «золото» уже в четвертый раз, но с норвежским королем встретилась впервые. Предыдущие победы белоруска добывала в отсутствии высокопоставленного гостя на трибунах.

– Встреча с королем для меня была очень неожиданной и приятной. Я очень много гонок провела в Холменколлене и было много побед здесь. Но до этого не было победных гонок, на которых присутствовал король. Сегодня мне удалось подняться на трибуну к королевской особе. Это очень почетно и большая честь для меня. Здорово, что король Норвегии такой большой любитель и поклонник спорта и наслаждается нашими биатлонными баталиями, – делится эмоциями Дарья


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