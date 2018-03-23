Почему белорусские предприятия не выплачивают зарплату 2 23.03.2018, 17:13

Организации не смогли вовремя выплатить своим работникам в общей сложности 12,8 миллиона рублей.

В Беларуси просроченная задолженность по зарплате на 1 марта числилась за 195 предприятиями. Больше всего предприятий-должников по выплате зарплаты находится в Витебской области, пишет tut.by.

Если перевести общую сумму задолженности в средние заработки по стране, то получится, что предприятия должны около 14 900 получек (последние данные по зарплатам за январь — 859 рублей).

В Федерации профсоюзов уточнили, что в феврале текущего года 203 организации допустили нарушения законодательства о труде в части выплаты зарплаты. «При этом в январе профсоюзами было выявлено 100 таких организаций, то есть количество должников выросло более чем в 2 раза», — добавляют в федерации.

Для сравнения: на начало ноября прошлого года задолженность по зарплате числилась за 178 организациями, а годом ранее — за 481 предприятием.

Вопрос несвоевременной выплаты зарплаты рассматривался на встрече представителей Генпрокуратуры и Федерации профсоюзов, на которой обсуждали результаты совместной работы по выполнению подписанного в сентябре 2017 года соглашения о взаимодействии.

Руководство Федерации профсоюзов Беларуси и Генеральной прокуратуры обсудило результаты совместной работы в рамках подписанного в сентябре 2017 года Соглашения о взаимодействии.

— Одно из основных прав наших граждан — право на своевременность выплаты заработной платы. Этот вопрос стоит на особом контроле у органов прокуратуры. Только за прошлый год нами было привлечено к административной, дисциплинарной и материальной ответственности более 1,5 тысячи должностных лиц. От решения этой проблемы зависит как повышение эффективности производства, так и рост благосостояния людей, благоприятный социально-психологический климат в обществе, — отметил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Андрей Мальцев.

Больше всего предприятий-должников по зарплате в сельскохозяйственной и строительной сферах, а самым проблемным регионом в Генпрокуратуре и Федерации профсоюзов назвали Витебскую область.

— Совместно с органами прокуратуры в апреле мы посетим Витебский регион, чтобы детально проанализировать ситуацию на тех предприятиях, где задолженность носит хронический характер, и постараемся найти возможные пути выхода из сложившейся ситуации, — резюмировала заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич.