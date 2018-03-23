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В Станьково обрушилось здание

  • 23.03.2018, 17:19
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(Обновляется)Hа месте работает техника МЧС и кинологи.

Сегодня днем в деревне Станьково Дзержинского района случилось ЧП. «В 15:53 от местных жителей поступило сообщение о взрыве и обрушении здания», — сообщила Onliner.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Сейчас на месте ЧП в Станьково работают 13 единиц техники, кран и кинологи с собакой. «Устанавливается, есть ли потерпевшие», — добавили в МЧС.

По оперативным данным, произошло частичное обрушение здания бывшей военной части. Само здание — 25 на 13 метров, обрушилась его часть размером 16 на 10 метров. Пострадал мимо проходивший мужчина 1988 года рождения. С предварительным диагнозом «перелом голени» его доставили в Дзержинскую больницу.

Фото: МЧС

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