Торговая война США и Китая ударила по России 1 23.03.2018, 17:26

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Рынки РФ падают.

Рынки по всему миру падают после фактического начала торговой войны США и Китая - двух крупнейших экономик мира, сообщает bbc.com.

22 марта президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью 60 млрд долларов. Это ответ на кражу технологий, в чем американские власти обвиняют китайские компании.

Wall Street Journal пишет со ссылкой на свои источники, что Китай готовит ответные меры. Они могут коснуться американского сельскохозяйственного экспорта, включая соевые бобы, сорго и живых свиней. Штаты являются одним из крупнейших поставщиков этих товаров в Китай, указывает газета.

Китай, в частности, планирует ввести дополнительные 25-процентные импортные пошлины на американскую свинину, передает Блумберг со ссылкой на министерство торговли Китая.

Рынки отреагировали на объявленные Трампом планы резким снижением. Американский индекс Dow Jones в четверг упал на 2,93%, S&P - на 2,52%. Азиатские рынки отреагировали еще серьезнее - японский Nikkei падает на 4,5%, гонконгский Hang Seng - на 2,4. Европейский Stoxx Europe 600 Index упал до минимальных уровней с февраля 2017 года.

"Перспектива торговой войны обрушила финансовые рынки", - говорится в утреннем обзоре Райффайзенбанка. Опасения торговых войн подрывают интерес инвесторов к валютам развивающихся стран, говорится в утреннем обзоре банка Nordea.

Российские рынки не остались в стороне от общего падения, хотя оно не столь драматично.

Индекс Московской биржи открылся снижением и с утра падал почти на процент, но затем начал укрепляться благодаря новостям о снижении ключевой ставки российского ЦБ. На 13:38 мск он снизился на 0,55%, индекс РТС - на 0,49%. Рубль немного укрепляется к доллару благодаря росту цен на нефть.

"Российские рынки однозначно падают вслед за мировыми рынками", - говорит главный стратег ФГ БКС Максим Шеин. Он полагает, что падение рынка акций скоро закончится, если не произойдет других негативных событий, но нестабильность сохранится.

"Реакция инвесторов и спекулянтов - достать активы из развивающихся рынков, хотя напрямую они вроде бы и не при чем", - поясняет Шеин.

По его словам, вовлечение России в мировые торговые войны не слишком сильно отразится на ее экономике.

"Это все-таки "разборки более высокого порядка" - между двумя странами, у которых огромный торговый оборот, это сотни миллиардов долларов в год", - сказал Шеин.

Весь торговый оборот России составляет порядка 400 млрд долларов в год, а основной ее торговый партнер - страны Европы.

Россия ввязалась в торговую войну

Тем не менее, Россия уже стала участником "большой торговой войны". В начале марта Трамп ввел повышенные пошлины на импорт стали - 25% и алюминия - 10%. Но США в четверг объявили, что смягчат их действие.

Фактически речь идет об отмене пошлин для европейских, австралийских, аргентинских, бразильских и южнокорейских производителей. На Россию и Китай послабления не распространились.

Россия и Китай обратились с жалобой во Всемирную торговую организацию. В пятницу ВТО рассматривает эти жалобы.

У российских компаний Evraz, НЛМК и ТМК есть активы в США, на которых введение пошлин может отразиться негативно.

Кроме того, российские власти готовят ответные меры. Речь идет об ограничениях в отношении американских товаров в ответ на пошлины США на сталь и алюминий, заявил в пятницу статс-секретарь - заместитель главы минпромторга Виктор Евтухов.

В эфире "России 24" он оценил потери российских металлургов от введения пошлин в США примерно в 2 млрд долларов по стали и 1 млрд долларов по алюминию. "Это связано, в том числе, с тем, что наши компании инвестировали в прокатные мощности в США и используют на них российские полуфабрикаты для производства конечной продукции", - цитирует Евтухова Интерфакс.

По словам чиновника, закрытие рынка США для импортных стали и алюминия может привести "к хаотичному перераспределению" продукции из стран, которые пострадали от этих мер, и введению другими странами собственных мер торговой защиты.

По словам Шеина, эффект от роста тарифов в США в целом на российскую экономику будет не таким большим. Санкции, по его словам, влияют намного сильнее, чем тарифы, которые вводят США. Тем не менее, Россия может косвенно пострадать от роста торговых барьеров в мире, добавляет аналитик.