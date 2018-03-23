Дарья Домрачева выиграла последний спринт в сезоне 17 23.03.2018, 17:55

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Известная белорусская биатлонистка закрыла на обоих рубежах все десять мишеней.

На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени состоялась женская спринтерская гонка, сообщает «Прессбол».

Победила белоруска Дарья Домрачева, закрывшая на обоих рубежах все десять мишеней. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, также избежавшая ошибок на стрельбище. Третьей стала норвежка Тирил Экхофф.

Кубок мира. Тюмень (Россия)

23.03. Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Д.Домрачева (Беларусь) — 21.42,8 (0-0)

2. К.Мякяряйнен (Финляндия) — +1,2 (0-0)

3. Т.Экхофф (Норвегия) — +33,3 (1-0)

4. А.Бескон (Франция) — +43,7 (0-1)

5. Л.Витоцци (Италия) — +49,7 (0-0)

6. Л.Дальмайер (Германия) — +50,0 (1-0)

7. Д.Вирер (Италия) — +52,2 (0-0)

8. Л.Хеки (Швейцария) — +1.01,0 (0-0)

9. А.Шевалье (Франция) — +1,01,1 (0-1)

10. М.Олсбю (Норвегия) — +1.02,3 (1-1)

…27. И.Кривко (Беларусь) — +1.36,0 (0-0)

…32. Д.Алимбекова (Беларусь) — +1,46,0 (0-0)

…44. Н.Скардино (Беларусь) — +2.13,7 (0-2)

…58. Н.Писарева (Беларусь) — +3.24,0 (0-3)

Всего стартовали 76 участниц.