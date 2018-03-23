Племянника Путина избрали в правление «Газпрома» 6 23.03.2018, 18:05

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Михаил Путин владеет небольшим пакетом акций «Газпрома».

Совет директоров «Газпрома» избрал Михаила Евгеньевича Путина (сын двоюродного брата президента России Евгения Путина) членом правления компании и согласовал его назначение заместителем председателя правления. В сообщении «Газпрома» отмечается, что Михаил Путин избран в правление компании сроком на пять лет, сообщает rbc.ru.

В документе отмечается также, что Михаил Путин владеет небольшим пакетом акций «Газпрома» в размере 0,000313% уставного капитала. По текущим рыночным ценам стоимость такого пакета составляет примерно 10,5 млн руб.

Ранее источник РБК сообщал, что Михаил Путин может занять в правлении «Газпрома» место покойного зампреда правления «Газпрома» Александра Козлова, который занимался координацией хозяйственного и материально-технического обеспечения компании, но в 2017 году скоропостижно скончался в 65 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что Михаил Путин является «дальним родственником президента», добавив, что они фактически не общаются.

Михаил Путин, сын двоюродного брата президента Евгения Путина, родился в Иваново в 1967 году. В 2004– 2007 годах он работал начальником медицинского управления ОАО «Газпром», с 2007 года занимает пост заместителя председателя правления ОАО «СОГАЗ».