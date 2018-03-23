Представлен самый дорогой внедорожник в мире

Представлен самый дорогой внедорожник в мире6
- 23.03.2018, 18:43
- 2,174
Цена внедорожника в базовой комплектации достигает $2 миллионов.
Автомобиль Karlmann King, признанный самым дорогим внедорожником в мире, показали на видео. Об этом сообщает портал bagnet.org.
Авто, больше похожее на машину супергероя Бэтмена, создала китайская компания IAT. Цена внедорожника в базовой комплектации достигает $2 млн, а наиболее дорогая версия стоит $3,8 млн.
Автомобиль собран из самых надежных комплектующих — кузов сделан из карбона и декорирован дорогостоящими материалами.
Также внедорожник оснащен 7-литровым форсированным двигателем и усиленной АКПП.
Бронированная версия Karlmann King весит около шести тонн. Сам внедорожник собран на базе грузовика Ford-550.
При этом, несмотря на большой вес, разгоняться машина может до 140 км/ч. В салоне расположен холодильник с шампанским, телевизор, игровая приставка PS4 и кофемашина. Также встроено специальное приложение для управления всеми настройками пассажирских сидений, аудиосистема с 20 динамиками и спутниковый интернет.
Всего для частных заказчиков собрано 12 автомобилей.