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Представлен самый дорогой внедорожник в мире

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  • 23.03.2018, 18:43
  • 2,174

Цена внедорожника в базовой комплектации достигает $2 миллионов.

Автомобиль Karlmann King, признанный самым дорогим внедорожником в мире, показали на видео. Об этом сообщает портал bagnet.org.

Авто, больше похожее на машину супергероя Бэтмена, создала китайская компания IAT. Цена внедорожника в базовой комплектации достигает $2 млн, а наиболее дорогая версия стоит $3,8 млн.

Автомобиль собран из самых надежных комплектующих — кузов сделан из карбона и декорирован дорогостоящими материалами.

Также внедорожник оснащен 7-литровым форсированным двигателем и усиленной АКПП.

Бронированная версия Karlmann King весит около шести тонн. Сам внедорожник собран на базе грузовика Ford-550.

При этом, несмотря на большой вес, разгоняться машина может до 140 км/ч. В салоне расположен холодильник с шампанским, телевизор, игровая приставка PS4 и кофемашина. Также встроено специальное приложение для управления всеми настройками пассажирских сидений, аудиосистема с 20 динамиками и спутниковый интернет.

Всего для частных заказчиков собрано 12 автомобилей.


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