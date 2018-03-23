В ЕС могут ввести новые санкции против РФ уже в понедельник 4 23.03.2018, 18:31

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Санкции хотят ввести из-за отравления Сергея Скрипаля.

Страны-члены Евросоюза уже в понедельник могут на национальном уровне ввести против России санкционные меры из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии. Об этом сегодня в Брюсселе по результатам саммита ЕС заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает “Укринформ”.

"Как по мне, то еще рано говорить, что может быть сделано. Возможно, чтобы осуществить следующий шаг, мы должны дождаться результатов расследования ", - сказал Туск в ответ на вопрос о возможности применения новых санкций ЕС против России.

По его словам, лидерам стран-членов ЕС было сложно согласовать совместные действия против РФ.

При этом Туск предположил, что страны-члены уже в понедельник применят в отношении России санкционные меры на национальном уровне.

Ранее Британия обвинила Россию в причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта. Кремль отверг обвинения. В качестве реакции на инцидент Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, Москва в ответ сделала то же самое.

Сегодня лидеры европейских стран в ходе переговоров на саммите в Брюсселе приняли решение отозвать из России посла экономического блока Маркуса Эдерера.