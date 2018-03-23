Надежда Скардино получила Малый хрустальный глобус 1 23.03.2018, 19:03

Надежда Скардино

Фото: Андрей Иванов

Белорусская биатлонистка получила трофей за первое место в общем зачете индивидуальных гонок.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в эстафете Надежда Скардино получила Малый хрустальный глобус, полагающийся за победу в общем зачете индивидуальных гонок, передает «Прессбол».

Престижная награда была вручена белорусской биатлонистке по окончании спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Тюмени.

В зачете индивидуальных гонок на счету Скардино 96 баллов — на 5 больше, чем у ближайшей преследовательницы украинки Юлии Джимы. Еще одна белоруска — Дарья Домрачева — заняла в этой дисциплине 5-е место (65 очков).