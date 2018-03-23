10 лучших криптовалют первого квартала 2018 года 23.03.2018, 19:43

Общая капитализация криптовалютного рынка достигла 820 миллиардов долларов.

В то время как биткоин еще раз продемонстрировал, что именно он является криптовалютой номер один, среди всех альткоинов нашлось несколько, которые тоже, в общем-то неплохо, пережили эту крипто зиму 2018. Altcoin.info представляет вам несколько лучших криптовалют первого квартала 2018.

К концу 2017 года цена на биткоин достигла рекордной отметки - 20.089 долларов США. Общая капитализация криптовалютного рынка достигла 820 миллиардов долларов.

В то время, даже очень сомнительные криптовалюты, такие как ныне несуществующий Bitconnect, значительно выросли в цене. Но опытные трейдеры уже тогда понимали, что рынку предстоит глобальная коррекция.

Недавний рост цены, во время которого ей удалось преодолеть барьер в 9000 долларов США, заставил многих аналитиков думать, что конец коррекции близок.

Однако, по данным athcoinindex, текущая цена на биткоин по-прежнему на 58% ниже своего рекордного уровня.

Более того, по мере того, как цена на биткоин резко падала, большая часть альткоинов падала еще быстрее. Однако, глядя на 50 топ криптовалют по рыночной капитализации, можно выделить десять лучших альткоинов, которые показали неплохие результаты учитывая общий негативный тренд:

DigixDAO (-41.19%)

Bytom (-51.61%)

Litecoin (-57.72%)

Aeternity (-58.06)

Monero (-58.06%)

Binance Coin (-60.72%)

Decred (-61.22%)

Ethereum Classic (-61.40%)

OmiseGo (-62.18%)

Ethereum (-63.92%)

Примечательно, что только DigixDAO, Bytom и Litecoin демонстрируют лучшие показатели чем биткоин. Относительная устойчивость этих проектов может быть объяснена наличием более прочных основ по сравнению с конкурирующими криптовалютами.

Например, лучшие показатели демонстрирует DigixDAO, которую также называют "золотом на Ethereum".

Между тем, другие, такие как Monero, Litecoin и Ethereum, являются постоянными фаворитами в криптовалютном пространстве с сильными онлайн-сообществами и поддержкой, у этих криптовалют гораздо больше долгосрочных инвесторов, чем у остальных.